‘Meu marido finge estar doente para se livrar de compromissos’, afirma mulher

Uma mulher decidiu compartilhar sua história no Reddit depois que “o feitiço virou contra o feiticeiro”. Segundo ela, seu marido tem o hábito de fingir estar doente para sair mais cedo ou não comparecer a compromissos de família, e insiste em levá-la para casa junto com ele em todas as vezes, a impedindo de aproveitar os eventos.

Conforme sua publicação, a mulher explica que seu marido, Tom, geralmente começa a fingir algum sintoma físico quando fica entediado em um evento ou quando ele encontra alguém de quem não gosta.

“Ele não diz abertamente, mas finge ficar doente, geralmente dor de cabeça ou de estômago, e me força a ir para casa com ele. Assim que saímos, ele magicamente volta ao normal e toda dor desaparece”, conta a mulher.

Após diversas conversas, ele finalmente admitiu que isso era uma “estratégia” para sair mais cedo de lugares em que ele não queria estar. “Acontece com muita frequência e eu sempre fico preocupada e acabo caindo nessa”.

Por conta disso, a mulher afirma que seu relacionamento com familiares e amigos está abalado. Apesar de ela insistir a ele para “não ir” ou “sair sozinho”, ele continua falando que se ela não “assumir seu papel e acompanhá-lo a história não dará certo”.

“Disse a ele que isso não era mais um problema meu e que, da próxima vez, ele deverá se virar sozinho”, conta.

As coisas saíram do controle

Segundo ela, as coisas pioraram de vez durante o aniversário de 18 anos de sua irmã caçula. A princípio eu marido disse que não iria ao aniversário e pediu a ela para não ir pois ele “estava se sentindo doente”. “Disse a ele que eu iria de toda forma e que se ele quisesse, ele poderia ficar em casa. Ele decidiu ir”.

Após chegarem na comemoração, levou apenas 15 minutos para o homem se aproximar dela e afirmar que estava se sentindo enjoado e que queria ir para casa.

“Achei que ele estava apenas entediado e fingindo estar doente de novo e disse a ele que não iria e que ele precisava parar de agir assim porque era o aniversário da minha irmã. Ele jurou que estava doente, mas eu não acreditei”, conta.

Ela então explica que durante no jantar ele ficou olhando de forma desagradável em sua direção e, enquanto todos estavam comendo, ele começou a se mover na cadeira até que caiu para o lado e começou a vomitar.

“Todos se levantaram imediatamente e meus pais foram ajudá-lo. Ele então começou a gritar que tinha me avisando que estava doente e que eu não tinha acreditado nele. Todos me culparam e me julgaram”.

“Me senti envergonhada, culpada e constrangida e depois fui repreendida pela minha família que me acusaram de ser negligente. Meu marido agora me culpa por ter arruinado a festa da minha irmã”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, foi apenas mais uma mentira do marido dela de forma a envergonhá-la: “Quando pessoas realmente ficam doentes elas procuram por um banheiro ou lugar para vomitar se precisarem. Ele fez isso de propósito para te envergonhar na frente dos seus familiares como forma de te punir”.

“Ele está fazendo isso para te afastar da sua família e amigos! Ele é que está agindo feito um idiota”, comentou outra.