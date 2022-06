Pai fica inconformado depois de ser proibido de escolher o nome do filho

Um homem está completamente chateado após sua esposa o proibir de opinar sobre a escolha do nome do filho do casal. Segundo ele, a mulher foi categórica ao afirmar que ou eles não terão outra opção a não ser usar o nome escolhido por ela.

Conforme uma postagem realizada pelo homem no Reddit, o casal está em um grande embate diante da escolha do nome de seu filho. Segundo ele, a esposa quer dar ao filho apelido de seu avô, mas ele discorda por ser algo “ligeiramente feminino”.

“Ela quer nomear nosso filho com o apelido de seu avô, mas é um nome feminino! Se você digitar o nome no Google vai ver que os primeiros cinco resultados são referentes a atrizes com o mesmo nome. Apesar disso, minha esposa insiste em dizer que é um nome unissex”.

Apesar das declarações da mulher e dos motivos pelos quais ela quer escolher o nome, ele continua sem concordar com a escolha e acredita que isso possa ser prejudicial para seu filho.

Ela não pretende abrir mão do nome

Continuando seu relato, o homem explica que a esposa afirma que será a responsável por escolher o nome do filho uma vez que ele escolheu o nome de seu filho do meio.

“Temos dois filhos juntos e ela tem mais 1 de seu relacionamento anterior. Eu devo ficar quieto e aceitar a escolha do nome sendo que eu escolhi o nome de nosso último filho? Eu vou me sentir mal por ele porque sei que o nome o fará ser alvo de bullying”, explica o homem.

Além da tensão causada pela escolha do nome, ele também conta que a esposa o culpa por ter um começo de gravidez difícil. “No começo eu fiquei com raiva da situação porque não estávamos pretendendo ter outro filho. Eu agora aceitei o bebê e tenho interagido com ele e ajudado na gestação. Não é justo ela dizer que não estou comprometido com isso”.

Diante do relato, os usuários do Reddit manifestaram suas opiniões: “Superficialmente falando, sim, você tem direito a opinar sobre o nome. Mas você está escondendo algo nessa história. Eu gostaria de ouvir o lado dela”.

“Concordo! Tem algo mais acontecendo por ai. Estou me perguntando se sua esposa tem motivos para acreditar que o relacionamento está prestes a terminar e, por isso, não quer que o filho tenha um nome escolhido por seu ex-marido”, afirmou outra pessoa.