Este é o valor da consulta com mulher que diz conversar com extraterrestres Reprodução - Instagram

Recentemente, Mafe Walker, uma mulher colombiana, repercutiu na internet após afirmar que fala um “idioma alienígena” e que se comunica com extraterrestres. O relato foi compartilhado em um programa do México, com um exemplo em uma entrevista ao vivo.

Mulher viraliza após falar ‘idioma alienígena’ em programa ao vivo de TV

E embora o conteúdo da mulher nas redes sociais seja gratuito, para outras iniciativas, a consulta com Mafe tem um custo. Segundo aponta o portal Nueva Mujer, a colombiana é responsável por alinhar chakras, ativar “códigos galácticos”, conectar a energia e remover elementos de controle esotérico.

E qual o custo de uma consulta com a mulher?

Em média, o preço cobrado é de 300 mil pesos colombianos, o equivalente a R$ 382,82 (câmbio de 15 de junho de 2022, às 14h19, horário de Brasília).

Vale lembrar que embora haja quem acredite no suposto idioma, diversas pessoas afirmam que tudo não passa de uma fraude e que na verdade Walker fala sumério, um antigo idioma, que teria retirado de um curso gratuito no YouTube. Tais pessoas reforçam ainda que pronunciar tais discursos é algo perigoso e que seria usado para evocações.

Por fim, mesmo com a divisão de opinião nas redes, a verdade é que Mafe se tornou um verdadeiro sucesso e já conta com milhares de seguidores em sua conta do Instagram. Deixamos a seguir um dos vídeos compartilhados pela colombiana em que mostra o peculiar idioma alienígena. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o seguinte link).

+ QUE TAL CONFERIR MAIS ALGUMAS NOTÍCIAS?