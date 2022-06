Tatuador é afastado após a reação de influenciadora a tatuagem viralizar

Na última terça-feira, 14 de junho, um comunicado divulgado nas redes sociais do tatuador Bruno Ferrer confirmou que ele foi afastado de suas atividades no estúdio de tatuagem. A nota foi divulgada à imprensa após a repercussão do caso da tatuagem realizada nas costas da influenciadora Nathalia Valente.

Conforme o pronunciamento divulgado por meio de uma publicação no Instagram do tatuador, a equipe jurídica que presta assessoria a ele confirmou que Bruno foi, e segue, afastado de suas atividades no estúdio de tatuagem em que trabalhava.

Na nota, a equipe ainda reforça que mesmo não tendo seu nome divulgado de forma direta pela influenciadora, sua imagem foi vinculada ao caso de forma implícita fazendo que por “consequência lógica” fosse possível perceber que “as afirmações negativas foram direcionadas a ele”.

A equipe do tatuador ainda reforça que a ação causou “prejuízos consideráveis” para o homem depois da divulgação de seu nome e imagem. Segundo a nota, Bruno e o estúdio não foram procurados pela influenciadora para esclarecimentos referentes a tatuagem realizada antes que o caso fosse levado a publico por meio das redes sociais.

A declaração é finalizada respondendo, de forma indireta, à citação da mãe da influenciadora que afirma que o direito ao arrependimento é garantido pelo Código de Defesa do Consumidor:

“Esclarecemos também que o ‘Direito ao Arrependimento’ previsto no Artigo 49 do Código de Defesa do consumidor aplica-se apenas nos casos de contratação e fornecimento de produtos e serviços realizados fora do estabelecimento comercial. Assim, tal previsão legal não se aplica ao caso”.

Entenda o caso

A TikToker Nathalia Valente viralizou na internet após publicar um vídeo onde aparece em prantos por conta de uma tatuagem realizada em suas costas. Na publicação originalmente feita por ela em seu perfil do TikTok, a jovem conta que ficou completamente decepcionada com o resultado da tatuagem.

“Não era desse jeito que eu queria e pedi para o tatuador. Ficou completamente diferente, escura... Está completamente errada. Sinceramente eu não gostei, tentei gostar da tatuagem, mas não está dando. Estou muito triste”, afirmou a jovem no vídeo.

Após a publicação de uma primeira nota à imprensa, realizada pela equipe jurídica que representa o tatuador, a mãe de Nathalia também decidiu se pronunciar e alegou que: “Todas as pessoas que compram um produto ou serviço tem o direito de se arrepender”.

No vídeo divulgado por Cristiane, ela ainda afirma que a situação causou diversos prejuízos para a filha, que vem sendo acusada por seguidores de “se aproveitar da situação para se autopromover”.

“Isso prejudicou muito o trabalho dela porque nesses dias ela não tem fechado trabalhos para vocês não falarem que estamos nos aproveitando da situação para vender produtos”.

