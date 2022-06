Celebridade do TikTok se desespera com resultado de tatuagem

Conhecida no TikTok, a jovem Nathalia Valente compartilhou com seus seguidores um vídeo no qual aparece aos prantos após se chocar com o resultado de sua mais nova tatuagem.

Conforme divulgado pela Revista Quem, o resultado ficou completamente diferente da foto utilizada por ela como referência.

O vídeo, publicado por ela, já conta com mais de 3.2 milhões de visualizações e diversos comentários. Na publicação ela conta que ficou completamente decepcionada com o resultado do desenho.

“Queria conversar sobre a tatuagem das minhas costas. Não era desse jeito que eu queria e pedi para o tatuador. Ficou totalmente diferente, escura... Está completamente errada. Sinceramente eu não gostei, tentei gostar da tatuagem, mas não está dando. Estou muito triste.”, desabafou.

No vídeo ela ainda informa que publicou outro registro do desenho em seu canal do YouTube, mostrando a reação da sua mãe ao ver o desenho em suas costas.

Arrependimento

Em outro registro compartilhado pela influenciadora, ela conta que vem recebendo diversos comentários negativos a respeito da tatuagem, e afirma que tais comentários a estão afetando.

Diante disso, a jovem pediu para que seus seguidores não comentem mais sobre o desenho em suas costas. “Normalmente eu não me importo com os comentários da internet, mas por favor, não comentem muito sobre a tatuagem porque está doendo demais. Não sei o que eu faço!”.

“Estou muito abalada porque sei que é verdade. Ficou feio e não combinou comigo. Pedi várias vezes para não deixar escura. Estou muito triste de verdade. Não sei o que eu vou fazer”.

Apesar de seus pedidos, alguns seguidores ainda insistiram em comentar nas publicações afirmando que ela estava divulgando a história desta forma para conquistar mais seguidores e visualizações.

“Tem gente falando que estou querendo biscoito. Porque eu ia deixar uma pessoa fazer uma tatuagem que é quase um p**** nas minhas costas?”, afirma.

Entre os comentários de apoio, algumas pessoas reforçaram que a arte pode ser modificada: “Sinto muito... Espero que você consiga arrumar. Alguns tatuadores ajudam com essas mudanças”.

“Ficou lindo! Não sei se só eu achei isso, mas para mim ficou lindo!”, comentou outra pessoa.