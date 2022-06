Após polêmica por conta de tatuagem, mãe sai em defesa da filha influenciadora

A mãe da influenciadora Nathalia Valente decidiu se pronunciar sobre as recentes polêmicas envolvendo sua filha. Recentemente, um vídeo em que Nathalia desabafa sobre uma tatuagem em suas costas acabou viralizando na internet e a jovem chegou a ser duramente criticada por alguns internautas.

Recentemente a jovem influenciadora compartilhou em suas redes sociais registros revelando seus sentimentos em relação a tatuagem de uma cobra recentemente tatuada em suas costas. Na ocasião ela foi acusada de fazer a tatuagem propositalmente para “chamar atenção” e conquistar seguidores, conforme informa a Vogue.

Diante da polêmica envolvendo o nome da filha, Cristiane decidiu se pronunciar nas redes sociais: “Vim falar sobre esse assunto que está repercutindo em todos os lugares e eu não acho que seja necessário”.

“Todas as pessoas que compram um produto tem o direito de se arrepender”, afirma. “Em nenhum momento minha filha expôs o nome do tatuador, em nenhum momento expôs o perfil dele ou falou que ele trabalha mal. Ela simplesmente disse que não gostou da tatuagem. É um direito dela”.

Evitando confusão

Continuando seu desabafo, a mãe da influenciadora afirma que a filha e o tatuador conversaram antes da tatuagem e que a filha confiou no trabalho do artista por já ter feito outras tatuagens com ele que ficaram conforme o esperado.

“Em momento algum ela procurou confusão. Eu é que poderia ter procurado uma confusão com ele que, anos atrás, fez uma tatuagem nela sem a minha autorização enquanto ela era menor de idade”, conta.

Ela ainda esclarece que, ao contrário do que muito afirmam, a situação está comprometendo o trabalho da filha: “Isso prejudicou muito o trabalho dela porque nesses dias ela não tem fechado trabalhos para vocês não falarem que estamos nos aproveitando da situação para vender produtos”.

Abaixo você poderá assistir o vídeo divulgado por Cristiane.