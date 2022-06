Mulher grávida é acusada de ‘tirar a atenção da noiva’ durante casamento

Uma mulher está sendo acusada de tirar a atenção da noiva durante o casamento de seu irmão. Segundo seu relato, apesar de tentar manter a gravidez fora de assunto durante a celebração, ela acabou sendo alvo de comentários do noivo e do celebrante.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher conta, por meio de uma postagem feita no Reddit, que não tem muito contato com sua família extensa e que, na ocasião, somente seus pais e irmãos sabiam sobre a gestação.

“Não somos muito próximos porque moro em outro estado, então acabamos não tendo muito contato. No último final de semana foi o casamento do meu irmão e eu fui convidada”, conta a mulher.

Ela ainda explica que está passando pelo processo de divórcio e que a notícia da gravidez a pegou de surpresa. “Minha família não sabia sobre a separação e nem sobre a gravidez. Quando meu irmão me ligou para falar do casamento eu contei a ele e ele me deu os parabéns”.

“Quando apareci no casamento, grávida de sete meses e sozinha, todos ficaram chocados e muitos fizeram perguntas as quais respondi de forma minimalista”.

Ela foi acusada de chamar atenção

Tudo corria bem até que, durante a celebração, o padre decidiu que seria uma boa ideia mencionar a gravidez da mulher, o que irritou significativamente a noiva. No entanto, as coisas pioraram quando o noivo fez um comentário sobre o bebê de sua irmã.

“O padre mencionou minha gravidez como uma forma de ‘piada’ sobre o que os noivos podem esperara a seguir. A noiva ficou irritada porque agora todos sabiam que eu estava grávida. Na recepção meu irmão disse que queria tirar uma foto com sua ‘irmã favorita e seu primeiro sobrinho’, eu ri e disse que na verdade era uma sobrinha. Ele ficou feliz”.

“Algum tempo depois a noiva veio perto de mim e me chamou de idiota por tirar a atenção dela durante o casamento ao aparecer grávida e ainda ‘anunciar publicamente o sexo’ do bebê. A família dela ficou ao lado dela, mas meu irmão acha que foi loucura”, conta.

Para os demais usuários da plataforma, ela não agiu de forma errada uma vez que não seria possível esconder a gravidez. “O padre foi que agiu de forma errada. Ele não deveria ter mencionado sua gravidez na cerimônia”.

“Você não agiu de forma intencional e só comentou o sexo do bebê de passagem”, afirmou outra pessoa.