Após ver a roupa da amiga, noiva decide não convidá-la para seu casamento

Representação (Imagem de Bridal Makeup Artist Near Me por Pixabay)

Uma noiva está vivendo uma situação complicada depois que uma amiga tentou se adaptar a sua cultura para comparecer ao casamento, mas acabou ultrapassando os limites. Ela agora está considerando não convidar a jovem para a celebração.

Publicando sua história no Reddit, a mulher conta que está frustrada com a atitude de sua amiga diante de seu único pedido referente ao casamento. A história da noiva foi compartilhada pelo The Mirror.

Ela explica que sua amiga estava muito animada para escolher uma roupa pois seria seu primeiro casamento fora da família. “Nós duas somos britânicas, mas ela é etnicamente branca, e eu sou do sul da Ásia”.

“Ela disse que gostaria de usar um sari no meu casamento e eu indiquei lugares onde ela conseguiria comprar, disse apenas para não usar vermelho pois essa é a cor que as noivas usam na minha cultura”, conta a jovem noiva.

Ela não entendeu o recado

Segundo relato da noiva, sua amiga ficou “completamente apaixonada” por um sari vermelho e dourado, e decidiu comprar a peça para usar no casamento.

“Eu disse a ela que essa é a cor do meu vestido de noiva e que ela precisa encontrar outra roupa, mas ela disse que tem certeza de que eu não vou me importar com isso no dia... Isso é como alguém usar um vestido branco em um casamento ocidental!”, desabafou a noiva.

“Ela agora se recusa a mudar de roupa por ter ‘amado’ o sari vermelho e não ter outra ocasião para usá-lo, mas eu não quero alguém usando vermelho e dourado no dia do meu casamento! Serei uma pessoa ruim se retirar o convite dela por este motivo?”, questiona a noiva.

Para os usuários do Reddit, a noiva está coberta de razão: “Ela está insistindo em usar um vestido de noiva para o seu casamento, então ela pode ficar em casa e usá-lo lá”.

“Você disse a ela para não usar vermelho e ela não respeitou isso, então não será convidada. Se ela não pode te respeitar, não é bem-vinda”, afirmou outra pessoa.

“Acho que ao invés de deixar de convidá-la você poderia dizer a ela, pela centésima vez e de forma clara, que o que ela comprou é um vestido de noiva na sua cultura e que a entrada dela no local não será permitida se ela o estiver usando”, sugeriu outra.