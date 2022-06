Mulher viraliza após falar ‘idioma alienígena’ em programa ao vivo de TV; veja

Mafe Walker, uma mulher que participou recentemente do programa ao vivo “Venga la alegría”, no México, se tornou tema de notícias ao redor do mundo. E, se você se pergunta o motivo, ela afirma que fala um “idioma alienígena” e mostrou alguns detalhes em sua participação.

Durante sua conversa, Mafe afirmou que adquiriu o conhecimento do peculiar idioma com a ajuda de Agatha Sabine, que é especialista no tema extraterrestre e também esteve no programa televisivo da rede TV Azteca.

“O México é muito especial. As pirâmides aqui no México estão conectadas às constelações. Então é muito importante que você saiba no mundo que você é especial”, explicou Sabine em entrevista.

Logo após, Mafe foi questionada se poderia mostrar como era o “idioma” em questão e, de forma breve, ela disse: “Vou explicar para você. São ondas sonoras, de altíssima frequência aqui na Terra. É uma frequência galáctica e eu a emano através das minhas cordas vocais. [...] Sou uma ponte de comunicação entre o divino e aqui na Terra”, ressaltou.

E então, está curioso e quer ver como é o idioma alienígena falado por Mafe Walker? Assista abaixo. (Caso não consiga visualizar o vídeo não se preocupe e basta que acesse o link).

