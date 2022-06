Mãe se revolta ao descobrir que a sogra quer conhecer a neta sem ela por perto

Uma mulher ficou perplexa depois de descobrir os planos de sua sogra para conhecer a neta recém-nascida. Segundo ela, a mulher exigiu que somente o filho e a neta, de seis semanas, fossem visitá-la.

Segundo relato feito pela mulher no Reddit, e compartilhado pelo The Mirror, o relacionamento entre ela e a sogra nunca foi dos melhores: “Nunca nos demos bem. Antes de mais nada, ela nunca me aprovou como esposa e nora. Decidimos apenas nos afastar e as coisas acalmaram quando nos mudamos”.

“Ao descobrir que eu estava grávida ela ainda ficou distante, mas enviou presentes dizendo que pretendia ter um relacionamento próximo com a neta”, conta a mãe da criança.

“Minha filha tem seis semanas e já foi apresentada a todos por chamadas de vídeo, mas ultimamente minha sogra está pressionando meu marido para levar nossa filha até lá. Ela mora a 4 horas de distância e disse que não aceita que eu vá junto na viagem”, relata.

Diante da solicitação da sogra, a mulher foi firme e disse que não aceitaria levar a filha nestas condições. “Nessa idade ela não pode ir a lugar nenhum sem mim. Meu marido ainda tentou argumentar dizendo que se o problema é a amamentação, ele ficará responsável por alimentá-la com a fórmula para bebês”.

Ela está sendo acusada de manter a filha longe da avó

Com a exigência de sua sogra para conhecer a neta, a mãe da criança ficou completamente revoltada e ainda mais perplexa diante da reação de seu marido: “Ele ficou bravo comigo e disse que estou forçando a nossa filha a ficar longe da avó”.

“Disse a ele que seis semanas é muito pouco tempo de vida para uma viagem dessas e ele retrucou com um ‘quantos anos’ eu pretendo esperar para que a mãe dele conheça a neta. Eu disse que é ela quem está colocando condições exageradas para isso acontecer”.

O casal seguiu discutindo e em determinado momento a mãe conta que seu marido telefonou para a família, que tentou convencê-la a concordar com as condições.

Leia também: Mulher grávida é acusada de ‘tirar a atenção da noiva’ durante casamento

“Estou errada em rejeitar essas condições absurdas? Eles estão dizendo que estão apenas ‘respeitando’ minhas limitações”, questionou a mulher.

Para outras pessoas do fórum, ela está completamente correta: “Você e sua filha são um pacote, as mães não são somente uma incubadora”, comentou uma pessoa.

“Seu marido está insistindo em algo que você já afirmou te deixar desconfortável e ainda envolveu a família dele para te intimidar. Talvez seja melhor você ficar com sua família e entrar em um aconselhamento de casal para ver se ainda quer salvar este casamento”, afirmou outra pessoa.