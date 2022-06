Mãe levanta debate sobre a pronúncia do nome ‘Juliete’

Uma mãe provocou um intenso debate em um fórum online após questionar os demais usuários sobre qual seria a pronúncia correta para o nome “Juliete”.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher decidiu compartilhar sua dúvida em uma publicação realizada no Mumsnet, um fórum destinado a pais e mães. No entanto, o tópico rapidamente virou uma grande discussão que não levou a lugar algum.

“Eu postei sobre o nome Juliete ontem e parece que existe alguma confusão a respeito de sua pronúncia. Como vocês pronunciam este nome? JULIE-ete ou Julie-ETE?”, questionou a mãe.

Por se tratar de uma escolha popular entre os nomes de meninas, o tópico rapidamente atraiu diversas mães que decidiram explicar como realizam a pronúncia do nome.

Qual é a pronúncia correta?

Com diversas grafias, o nome Juliete é um dos nomes de menina mais populares nos últimos tempos. Desta forma os usuários da plataforma rapidamente foram atraídos para opinar sobre a questão levantada pela mãe.

Um deles afirmou: “A pronúncia correta é Juli-ETE, mas acho que eu normalmente dou uma ênfase razoavelmente forte nas duas sílabas. Elas são bem equilibradas, mas acaba recebendo uma pequena ‘força’ no último T”.

Outra pessoa comentou que a ênfase está somente na última sílaba: “Acho que depende da grafia, se for Juliette ou Juliete tem ênfase na sílaba ‘ET’, se for Juliet, a ênfase fica em ‘Julie’”.

Aparentemente, essa foi a opinião que mais agradou aos usuários da plataforma, já que alguns citaram e reforçaram o comentário: “É exatamente isso! Tudo depende da forma como o nome for escrito”.

“Concordo que a pronúncia varia conforme a ortografia do nome, mas grande parte das pessoas vai pronunciar da mesma forma, mesmo com escritas diferentes”, afirmou outra pessoa.

Um último, por sua vez, garantiu que nenhuma parte do nome recebe ênfase: “Sem ênfase em nenhuma sílaba, todas são iguais”.