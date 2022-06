Mãe toma decisão sobre nome do filho: ‘Quero mudar para ele não sofrer bullying’

Uma mãe está extremamente preocupada por conta da reação das pessoas diante do nome escolhido para seu filho. Segundo seu relato, a mulher afirma que está repensando sua escolha porque, após saberem o nome do bebê, as pessoas assumem que seu filho é uma menina.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher compartilhou sua situação por meio de uma postagem realizada no fórum online Mumsnet.

Em seu texto ela conta que precisa do conselho de outros pais porque está se arrependendo do nome de gênero neutro escolhido para seu filho de sete meses.

Segundo relato, ela recebeu diversas críticas negativas ao nome que ela considerava como neutro. Diante dos comentários ela agora teme que o filho possa sofrer bullying e agora se culpa pela escolha do nome.

“Pensamos ter escolhido um nome unissex pois gostávamos do mesmo nome para uma menina e para um menino. Acontece que desde quando o apresentamos ninguém ouviu falar de um menino com este nome, então as pessoas assumem que ele é uma menina”, conta a mãe preocupada.

“Estou preocupada que meu filho tenha problemas com isso por toda a vida e gostaria de ter escolhido outro nome. Só consigo pensar nisso e agora detesto apresentá-lo peno nome porque já antecipo a reação delas”.

Ela está considerando mudar o nome

Segundo seu relato, a mulher conta que a confusão com o nome começou já em um grupo destinado a mães de bebês pequenos. “Uma das professoras o chamava de “ela” e eu tive que corrigi-la. Ela disse que nunca viu um menino com esse nome”.

“Já teve gente que achava que era um menino, por causa das roupas, mas que ao ouvir o nome afirmou que era uma menina. É decepcionante e eu odeio isso. Minha mãe também já passou pelo mesmo quando foi cortar o cabelo e contou sobre o neto no salão”.

“Parece que ele vai acabar lidando com um peso desnecessário pela nossa escolha. Eu estou relutante em dizer o nome. O que vocês fariam no meu lugar?”, questiona a mulher.

Para os usuários, as pessoas estão sendo “cabeça fechada” e rudes: “Existem muitas pessoas com nome unissex do ‘outro gênero’ que não tiveram problemas”.

“Talvez um nome que é predominantemente usado para meninas em uma região pode ser considerado masculino em outra”, sugeriu outro usuário.

“É difícil opinar sem saber o nome, mas mudar o nome deve ser uma decisão ponderada e extremamente estudada por vocês. Talvez mudar para algo parecido ou com som semelhante possa ser uma boa saída”, afirmou outro.