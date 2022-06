Ela foi forçada a pagar a terapia da irmã depois de ter seu casamento arruinado

Uma mulher está incrédula com a atitude de seus pais. Ela afirma que está sendo pressionada constantemente para pagar pela terapia de sua irmã, que tem problemas psicológicos há algum tempo.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher, que preferiu permanecer anônima, decidiu enviar seu relato para um site de conselhos e desabafos.

Em sua carta ela conta que tanto ela quanto a irmã ficaram noivas no mesmo ano, mas o casamento de sua irmã foi cancelado depois que o noivo descobriu uma traição o que também a levou a perder o emprego, pois sua chefe era a mãe do noivo.

“Perdi a pouca simpatia que tinha por ela quando ela comecei a se comportar de forma inadequada em relação ao meu casamento. Todos esperavam que eu fosse cuidadosa por conta do que ela passou, mas seu comportamento se estendeu por meses”, conta a mulher.

“No dia do meu casamento ela ficou bêbada e começou a insinuar que meu marido estava me traindo com sua melhor amiga. Ela precisou ser retirada do local e eu, depois de beber demais por conta da situação, disse a ela que não queria mais vê-la até que ela procurasse por tratamento”.

Os pais insistem que ela pague a terapia da irmã

Em seu relato a mulher conta que não tem contato com a irmã desde seu casamento, mas que sabe pelos pais que o comportamento dela não melhorou neste período.

Ela chegou a perder dois empregos, ser processada pela colega de quarto e até mesmo foi pega cometendo pequenos furtos. Diante da situação, os pais agiram de forma omissa e apenas pagaram pela fiança da mulher.

Após a filha concordar em buscar tratamento, eles agora esperam que sua outra filha arque com os valores da terapia.

“Enquanto nós trabalhamos para pagar nossos créditos estudantis e a hipoteca da nossa casa, estamos vivendo de forma apertada. Não temos grandes economias. Meus pais ficam me culpando e dizendo que agora que minha irmã está fazendo o que eu sempre quis eu me recuso a ajudá-la”.

Leia também: Madrinha se recusa a ajudar na limpeza de casamento: ‘Não sou burro de carga’

“Meu marido acha que deveríamos pagar 1 ou 2 sessões, mas eu estou cansada. Tentei ajudá-la por meses e ela destruiu meu casamento. Meus pais gastaram bastante com o casamento dela, que não aconteceu, e sei que ainda estão quebrados”.

Como conselho, ela foi orientada a tomar cuidado ao definir sua ação e garantir que outras pessoas não tomem decisões por ela.