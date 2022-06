Madrinha se recusa a ajudar na limpeza de casamento: ‘Não sou burro de carga’

Uma madrinha ficou completamente horrorizada depois de descobrir que a noiva, uma de suas melhores amigas, esperava que ela ajudasse a limpar e arrumar o espaço da festa de casamento.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a jovem, de 21 anos, decidiu compartilhar sua história no Reddit e pedir a opinião de outras pessoas.

Ela conta que começou a perceber algo estranho quando chegou ao local no dia anterior. Após o ensaio de casamento ela acreditou que o noivo e seus padrinhos iriam para uma cabana passar a noite, enquanto a noiva e as madrinhas iriam curtir juntas em outra. Ela estava completamente errada.

“Os homens foram beber e se divertir e as mães da noiva e do noivo começaram a ordenar sobre mudança de móveis para preparar tudo para a festa. Naquela noite nós, madrinhas, fizemos de tudo”.

“Arrastamos mais de 200 cadeiras, arrumamos as cadeiras, carregamos móveis por dois lances de escada e outras coisas. Como eu era a mais alta e forte do grupo, as coisas ficaram concentradas em mim enquanto as mães e a noiva ficaram conversando”, explica.

Ela ainda tentou questionar se o noivo e os padrinhos não poderiam ajudar na tarefa, mas foi informada de que eles “estavam relaxando para o grande dia”.

“Depois de duas horas de muito trabalho eu tinha farpas nas mãos, bolhas e estava coberta de suor, mas tudo ficou pronto”.

Ela descobriu que não parava por aí

Após acreditar que não precisaria se preocupar com mais nada, a mulher aproveitou o dia seguinte para curtir com os amigos, mas logo descobriu que os noivos tinham outros planos.

“Durante o casamento eu soube que eles estavam tentando evitar as taxas de montagem e desmontagem do local. A mãe do noivo disse que tudo ficaria bem porque eu era ‘seu cavalo de batalha’”.

“Depois de um tempo descobri que os noivos iriam embora e, em seguida, as madrinhas e padrinhos iriam fazer todo o trabalho de limpeza e arrumação”, explica a jovem.

Por conta disso, a mulher tentou escapar sem precisar novamente ficar responsável por carregar os móveis do local.

“Percebi que os padrinhos estavam tão bêbados que seriam inúteis e que todo trabalho seria novamente nosso. Fui me despedir da noiva e ela entrou em pânico, foi ali que percebi que ela realmente esperava que eu levasse os móveis de volta ao lugar”.

Assim que saiu da festa, a jovem conta que começou a receber diversas mensagens desesperadas a criticando por “abandonar seus deveres de madrinha”.

“No dia seguinte acordei om um textão da noiva dizendo que era culpa minha eles precisarem pagar a taxa de limpeza por não terem colocado tudo no lugar a tempo. Eu estou errada em acreditar que eles agiram de forma errada?”, questionou a mulher.

Para os usuários da plataforma, a situação era errada de diversas maneiras: “Se era esperado isso de você então eles deveriam ter perguntado com antecedência se você poderia fazer isso”, afirmou uma pessoa.

“Você fez muito mais do que deveria! Ela pode culpar as outras pessoas ou ela mesma por não se organizar e se ela reclamar, você pode mandar uma conta cobrando os serviços de organização”, afirmou outra pessoa.

“Os deveres de uma madrinha não se estendem ao trabalho manual! Isso é um absurdo! Os homens podem relaxar e as mulheres não? Você é uma madrinha e não organizadora ou ajudante contratada do casamento!”, criticou outra.