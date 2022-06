Noiva exige que a irmã mude de aparência para ser madrinha em seu casamento

Uma noiva está causando uma série de discussões depois de estipular uma lista de regras para a irmã seguir caso ela queira ser uma de suas madrinhas. Entre as exigências, ela deverá cobrir suas tatuagens e mudar a cor do cabelo.

Publicando no Reddit, a noiva conta que não acredita que o “estilo alternativo” de sua irmã combinará com a estética de seu casamento.

Segundo a postagem, compartilhada pelo The Mirror, o mínimo que a mulher deverá fazer para ser uma das madrinhas será pintar o cabelo de uma cor “normal”, tirar seus piercings e cobrir as tatuagens.

“Me caso em setembro e escolhi todos os detalhes do meu casamento. Minha irmã é uma das madrinhas, mas temos estilos completamente diferentes. Ela usa cabelo rosa, piercing no nariz, diversos brincos e é cheia de tatuagens nos braços, pescoço e peito, isso sempre me incomodou pelo fato de ela ser uma das minhas madrinhas”.

Por este motivo, ela decidiu estabelecer uma série de regras para suas madrinhas, sendo que algumas são especificamente direcionadas para sua irmã.

“Disse a ela que ela precisará cobrir as tatuagens com maquiagem, tirar o piercing, a maioria dos brincos e pintar o cabelo de uma cor ‘normal’ para a despedida de solteira e o casamento em si”.

A irmã não gostou da ideia

Segundo a noiva, o modelo do vestido escolhido por ela é algo que agrada a sua irmã, mas ela acredita que as tatuagens a farão ficar “deslocada” no casamento.

Por outro lado, a irmã da noiva não gostou das exigências e afirmou que não mudará sua aparência para a ocasião, deixando a mulher furiosa por acreditar que ela deveria “fazer sacrifícios para deixá-la feliz”.

“Ela me disse que não faria nada disso e eu tentei implorar. Ela também disse que minha felicidade não deveria depender do seu estilo e eu disse a ela que pessoas fazem sacrifícios para casamentos e que é uma questão de amor e respeito ao casal”.

“Ela disse que vai desistir se eu continuar insistindo e eu não quero que ela desista, mas eu realmente queria que ela fizesse essas coisas por mim”, finaliza a noiva.

Para os usuários da plataforma, a noiva está “fora da casinha” por querer mudar a irmã.

“Por que pediu para ela ser madrinha se você quer que ela mude completamente para isso? “, questionou uma pessoa.

“Você sabia do estilo dela antes de convidá-la, então se você realmente se importa com a aparência deveria ter questionado ela antes de fazer o convite”, afirmou outra.

“Pedir uma pessoa para usar um vestido que não gosta é uma coisa, agora a fazer mudar todo seu estilo e ainda tingir o cabelo é outra bem diferente”, finalizou um terceiro.