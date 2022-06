Mulher leva seu bebê para um ‘casamento sem filhos’ e causa confusão

Uma mulher está sendo duramente criticada após decidir levar seu filho de 10 meses para o casamento de seu primo. Segundo ela, a decisão foi tomada por temer deixar seu bebê aos cuidados de uma babá em um local desconhecido.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher conta que decidiu levar seu filho para a celebração, mesmo sabendo que crianças não seriam convidadas para o evento. No relato, é explicado que as crianças não foram convidadas devido ao espaço limitado.

Diante da situação, outros parentes da mulher decidiram contratar babás para cuidar de seus filhos, mas ela ficou temerosa e não achou que fosse uma boa ideia para solucionar seus problemas.

Com isso, a mulher avisou via mensagem que levaria o bebê, mas que ele não ocuparia um assento, pois ficaria em seu colo, e não precisaria de comida própria, já que ela levaria os alimentos.

Sem ter um retorno, ela assumiu que o primo concordou com a situação e compareceu ao local com seu filho. Ao todo, ela levou seis horas de viagem para chegar ao local do casamento.

Ela causou uma briga na família

Seguindo com sua história, a mulher explica que o bebê se comportou de forma adequada durante a celebração e não causou grandes problemas.

“Ele chorou um pouco na cerimônia, mas o retirei do local rapidamente. Na recepção ele ficou no meu colo durante todo o tempo e não fez muito barulho. Achei que tudo estava bem até que minha tia, mãe do noivo, me confrontou e disse que fui rude em trazer meu bebê sem ter permissão”, conta.

“Eu expliquei que mandei uma mensagem aos noivos explicando a situação e que como eles não se manifestaram eu acreditei que estava tudo certo. Ela disse que meu primo e a noiva se importaram, mas não quiseram retornar a mensagem para evitar um drama desnecessário”.

Leia também: Após sofrer body shaming, mulher desiste de comparecer ao casamento da prima

Segundo ela, a tia ainda reforçou que ela deveria ter deixado o filho com uma babá, assim como sua outra prima que tem um bebê de sete meses. “Alguns dos meus primos ficaram chateados e acharam que eu recebi tratamento especial por poder levar meu bebê. Eu não queria causar nenhum drama”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela deveria ter seguido as orientações dos noivos. “Você não pode simplesmente informar que vai levar uma criança em um casamento onde não são permitidas crianças. Seu filho acabou gerando transtornos antes de você o tirar de lá e fez exatamente o que os noivos não queriam”.

“Você desrespeitou os noivos e ainda interrompeu a cerimônia. Isso não foi legal de sua parte, se não conseguiu uma babá, que ficasse em casa”. Finalizou outro.