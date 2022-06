Consegue encontrar a bola de futebol entre os galhos e as folhas da árvore?

De alguma forma, a bola parou no meio dos galhos de uma árvore e proporcionou um novo desafio no Metro World News Brasil. Você acredita que possui um bom olhar e a habilidade para encontrar elementos escondidos nas imagens? Se a resposta for sim, este desafio é para você!

Caso não se considere adepto a desafios por achar que não possui habilidade, tente pelo menos este aqui. Se conseguir encontrar o elemento na imagem, com certeza possui um olhar aguçado. Mas não se preocupe se não achar o elemento, pois pode não ser tão fácil à primeira vista. Você está preparado?

Desta vez, a bola foi na trave. Melhor dizendo; nos galhos! Olhando para esta foto, você consegue encontrar a bola de futebol dentro os galhos da árvore? Observe bem a imagem!

Encontre a bola de futebol! (Reprodução)

Caso não tenha encontrado, vamos te dar uma dica bem valiosa que irá facilitar um pouco. Mas ainda assim o desafio continuará difícil, tudo bem? Agora preste atenção dentro do quadro vermelho, pois é lá que o a bola de futebol se encontra. Tente mais uma vez!

Encontre a bola de futebol! (Reprodução)

Bom, se mesmo com a dica apresentada você não encontrou o elemento, está tudo bem. Talvez com o tempo você desenvolva uma habilidade mais aguçada para localizar elementos escondidos. Caso tenha encontrado sem consultar a resposta antes, tiramos o chapéu para o seu desempenho! Abaixo você confere o resultado.

Veja a resposta do desafio:

Encontre a bola de futebol! (Reprodução)

Encontre a bola de futebol! (Reprodução)

