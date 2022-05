Jovem que teve o rosto tatuado pelo ex-namorado começa remoção: ‘Sensação de alívio’

A jovem Tayane Caldas, de 18 anos, que teve o rosto tatuado pelo ex-namorado, em Taubaté, no interior de São Paulo, iniciou o procedimento para remoção do desenho. Ela ganhou o tratamento em uma clínica da cidade após uma mobilização nas redes sociais. “Sensação de alívio”.

A primeira sessão de laser foi feita na quarta-feira (25) e ela terá que fazer, pelo menos, algumas dezenas até que as letras sejam completamente removidas.

“Uma sensação de alívio, de felicidade. De sentir o recomeço, de me sentir livre”, disse a jovem em entrevista ao G1.

Tayane conta que teve o rosto e as partes íntimas tatuadas à força pelo ex-namorado, Gabriel Coelho, de 20 anos. A jovem afirma que foi sequestrada por ele e mantida em cárcere após terminar o relacionamento. Na casa do rapaz, ela diz que passou por uma sessão de tortura, com agressões e ofensas.

O ex-namorado da jovem, Gabriel Henrique Alves Coelho, de 20 anos, foi preso por descumprir duas medidas protetivas que o impediam de ter contato com ela. A prisão ocorreu no último dia 21, depois que a mãe da jovem procurou a polícia. Ele passou por uma audiência de custódia e segue detido até a conclusão do inquérito policial.

Tayane Caldas, de 18 anos, diz que teve o rosto tatuado à força pelo ex-namorado (Reprodução/TV Vanguarda)

Versões divergentes

Tayane contou que teve contato com o ex no último dia 20, quando saiu de casa para ir a um curso. Foi quando ele a teria abordado e a obrigado a entrar em um carro. Em seguida, a levou para a casa dele, onde passou a agredi-la e a ameaçou dizendo que faria a tatuagem em seu rosto.

“Logo depois das agressões, ele amarrou os meus dois braços e falou que ia tatuar meu rosto. Eu chorei, implorei. Eu pedi para ele não fazer isso porque ia destruir a minha vida e ela disse que faria mesmo assim. E enquanto eu gritava, ele me batia. Eu só vi a tatuagem pronta depois e só conseguia chorar”, disse a jovem.

Apesar dos pedidos dela, o rapaz fez a tatuagem com o nome dele em seu rosto e nas suas partes íntimas. Tayane conseguiu voltar para casa no dia seguinte, quando a mãe a acolheu e denunciou o caso à polícia.

Já Gabriel, após ser preso, apresentou um vídeo à polícia no qual Tayane dizia permitir a tatuagem e, com isso, ele alega o consentimento da jovem. A versão é investigada, já que a garota conta que esteve sob ameaça e amarrada durante a gravação.

O pai do jovem também foi ouvido pela polícia, já que era ele quem dirigia o carro quando Gabriel abordou a Tayane. O inquérito segue em andamento e deve ser concluído na próxima semana.

