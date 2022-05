Mãe é duramente criticada por conta do ‘horário de brincadeiras’ do filho

Uma mãe está sendo duramente criticada por deixar o filho brincar no jardim de sua casa às 8:30 da manhã. Para outros pais, a atitude da mulher pode ser prejudicial para os vizinhos da família.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu questionar os usuários do fórum Mumsnet sobre sua atitude.

De forma anônima, ela conta que seu filho teve um pico de energia pela manhã e ela decidiu que seria uma boa ideia colocá-lo para brincar no quintal logo cedo. No entanto, seu marido disse que isso faria dele “vizinhos irritantes”.

“Meu filho pequeno acordou com um pico de energia e eu sugeri para meu marido que poderíamos deixá-lo brincar no jardim por uns 20 minutos para se acalmar. Ele me olhou como se eu fosse estranha e me disse que qualquer coisa relacionada a isso antes das 10 ou 10:30 da manhã, em um final de semana, é inaceitável”, conta a mulher.

Ela precisou buscar por alternativas

Contextualizando sua situação, a mulher conta que o casal possui dois vizinhos que também são pais de bebês e crianças pequenas. “

“Nós temos apenas uma criança e que brinca de forma ‘relativamente’ silenciosa. Então é irracional da minha parte pensar em deixá-lo sair cedo? Estou sendo uma vizinha irritante?”, questiona a mulher.

Para os demais usuários da plataforma, a mulher precisa ser um pouco mais flexível. “O horário é um pouco cedo. Eu colocaria umas 9:30 ou 9 horas para estar ok”, comentou outra mãe.

“Ok, 8:30 é extremamente cedo, me acordaria e me deixaria irritada... 9 horas está ok, mas ainda é cedo. Então 9:30 seria melhor, mas 10 horas seria perfeito. Eu também consideraria a situação do bairro, se tem obras cedo ou gente cortando a grama, a criança não faria diferença”, detalhou outra.

Após ler os comentários, a mãe da criança retornou ao fórum: “Ok, fui irracional. Acho que minha visão foi distorcida porque geralmente trabalho aos sábados. Vou tentar algum plano de emergência para mantê-lo dentro de casa”.