Rotina matinal dos vizinhos deixa mulher à beira de um ataque de nervos

Uma mulher está se vendo à beira de um ataque de nervos por conta da rotina “sem noção” de seus vizinhos. Segundo ela, os barulhos intensos começam por volta das 4:30 da madrugada a fazendo acordar de forma abrupta.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu compartilhar sua situação por meio de uma publicação realizada no Mumsnet.

Segundo seu relato, ela está precisando encarar turnos de trabalho de 12 horas sem ter o descanso adequado, já que o filho de seus vizinhos tem uma rotina noturna extremamente agitada.

“Eles se mudaram em dezembro e o barulho desde então ficou terrível. O filho deles sobe e desce a escada o tempo todo, bate bola na parede e geralmente faz tanto barulho que torna nossa vida um inferno. Sou parteira, tenho turnos longos e preciso dormir para conseguir descansar”.

Ela explica que após os primeiros problemas procurou falar com a mãe do menino. Diante da situação a mãe prometeu tentar fazê-lo permanecer na cama ao menos até as 7 horas. “Adiantou por um tempo, mas ele voltou a ficar correndo pela casa”.

Ela está cansada da situação

Segundo a mulher, devido a tensão está sendo praticamente impossível voltar a dormir depois de ser acordada pelos barulhos. “Eu literalmente fico lá, deitada e ouvindo tudo a espera do próximo estrondo”.

Diante da situação, outros usuários do fórum decidiram dar algumas dicas para a mulher conseguir ter uma noite tranquila de sono: “Você consegue falar novamente com eles? No local em que moro isso é ilegal e passível de multa”.

Outras pessoas sugeriram que ela deveria “mudar sua forma de pensar” sobre o assunto: “Você precisa mudar sua mentalidade. Seja positiva ao acordar que certamente conseguirá voltar a dormir”, sugeriu uma pessoa.

Para finalizar o tópico, outro usuário comentou: “Se conversar com os pais já adiantou uma vez, então repita a conversa”.