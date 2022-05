Ela se incomodou ao saber que os vizinhos conversam por cima da cerca de seu jardim

Uma mulher está completamente enfurecida com seus vizinhos depois de descobrir que eles estão conversando por cima da cerca de seu quinta, prejudicando a privacidade de sua família.

Em uma publicação realizada pelo The Mirror, a mulher conta que decidiu recorrer ao fórum Mumsnet para tentar encontrar uma solução para seu problema.

Ela explica no post que sua rua tem um layout que deixa seu jardim interligado ao jardim da casa localizada a sua frente, e que os vizinhos em questão moram respectivamente na casa a frente e ao lado da sua.

Por morarem tão perto, eles decidiram conversar por cima das cercas ao invés de visitarem um a casa do outro, no entanto isso a está incomodando pois eles ficam se debruçando sobre a cerca e tendo uma “visão privilegiada” de seu jardim enquanto conversam.

“Isso acontece diversas vezes, não é um dia ou outro. As cercas são altas, da altura aproximada de um adulto, mas eles ficam conversando por cima delas e gritam para chamar atenção um do outro”, conta a mulher.

Ela sente que está tendo sua privacidade invadida

Em seu relato, a mulher conta sobre um episódio no qual a situação acabou causando um episódio de ansiedade social. “Eu estava brincando com meu cachorro no jardim e tinham duas pessoas falando mais alto do que eu no canto do meu jardim. Senti que minha privacidade foi violada”.

“Eles também não saem de lá quando percebem que estou no jardim. Me sinto uma estranha na minha própria casa, é como se eles pudessem invadir a qualquer momento”, conta.

Ela ainda afirma que uma das casas tem 6 crianças que estudam em casa e que recentemente começaram a conversar por cima da cerca do jardim, assim como seus pais.

“Eu não me importaria tanto se fossem só as crianças. Me sinto mais estranha com os adultos conversando, é como se sempre tivesse alguém no canto do meu jardim”, explica.

Para os usuários do fórum, a mulher deverá procurar por alternativas que garantam sua privacidade: “Você poderia comparar alguns bambus em vasos para colocar naquele canto, não iria impedir a conversa, mas iria impedir a visão total de seu quintal”.

“Isso é totalmente rude! Tente colocar alguma planta no local para inibir este comportamento”, sugeriu outro.