Você consegue encontrar um leopardo na imagem?

Alguns animais possuem a habilidade de se camuflarem, tornando-se quase invisíveis no ambiente em que vivem devido à semelhança das cores dos seus corpos com o ambiente que estão.

Recentemente, a habilidade de passar despercebido de um leopardo da neve se tornou famosa já que mobilizou as pessoas a encontrar o felino em meio as montanhas.

De acordo com o portal Indie 88, o animal é conhecido como o “Fantasma Cinzento” ou “Fantasma da Montanha”, uma vez que é raro vê-lo devido sua camuflagem impecável.

O fotógrafo Saurabh Desai, capturou recentemente uma imagem do animal que deixou muita gente confusa por não conseguir encontrar o felino rapidamente.

E aí consegue achar o leopardo?

Reprodução (@saurabh_desai_photography - Instagram)

Se não conseguiu esse zoom irá ajudar!

Reprodução (@saurabh_desai_photography - Instagram)

E não para por aí, o desafio fica ainda mais difícil nas imagens capturadas pelo fotógrafo Inger Van Dyke.

Reprodução

Ok, a gente confessa que não achou o leopardo nesta segunda imagem!

Reprodução

Eles vivem em ambientes hostis e remotos, como o alto das montanhas do Himalaia e na Ásia Central. O que torna ainda mais difícil encontrar imagens deles.

Os leopardos-das-neves retirados da lista de espécies ameaçadas de extinção em 2017. Mesmo assim, este animal continua em risco e os principais fatores p são a perda de habitat e caça furtiva.

As grandes árvores são seus abrigos e, ao serem cortadas, ele também enfrenta a diminuição do seu território, o que o leva a se aproximar mais das propriedades dos humanos. A matança por retaliação quando eles comem gado de fazendas acaba diminuindo ainda mais a população do leopardo-das-neves, mesmo que ele seja um mestre do disfarce.

