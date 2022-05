Você consegue encontrar a cobra escondida na imagem?

Mais um desafio que mostra o poder da camuflagem de alguns animais na natureza se tornou viral na Internet. Desta vez, o Twitter se mobilizou para encontrar um “bicho” entre folhas verdes em uma imagem publicada pelo perfil “A vida no Cerrado”, um movimento em defesa do Cerrado brasileiro e dos seus patrimônios naturais e históricos.

Eles explicam que a camuflagem pode ser de dois tipos: quando o animal tem a mesma cor do ambiente (homocromia) e quando ele tem a forma de objetos que compõem o meio (homotipia).

Conseguiu encontrar o mestre do disfarce nesta foto?

Tem um bicho muito bonito nessa foto. Você consegue achar? 👇 pic.twitter.com/QMgdAKmpeG — A vida no Cerrado (@avidanocerrado) April 25, 2022

Aqui a gente mostra para você a cobra que se integrou ao ambiente com maestria!

Reprodução (Twitter @avidanocerrado)

A cobra encontrada foi identificada como uma Philodryas olfersii pelo perfil Legião Escamada, criado pelo graduando em ciências biológicas na Universidade Federal de Goiás , Matheus Reis, que busca ampliar a divulgação científica sobre répteis na rede.

Philodryas olfersii sendo uma das serpentes mais perfeitas do Brasil pic.twitter.com/ZjNrgc0a7J — Legião Escamada 🐍🦎🐊🐢 (@legiaoescamada) April 25, 2022

A serpente Philodryas olfersii, conhecida como cobra cipó e cobra verde, pode atingir cerca de 1,5 metro de comprimento e, no Brasil pode ser encontrada desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul.

Muitos acreditam que esta cobra não é venenosa. No entanto, estudos comprovaram a espécie que entra na lista das serpentes peçonhentas. Em um caso de picada ocorrido em 1993, no Brasil, na cidade de Caçapava do Sul, uma criança de dez meses faleceu. Também existem casos de envenenamento humano relatados, como explica este artigo publicado pela USP.

De volta ao desafio

Os animais usam a camuflagem para escapar de predadores ou até mesmo para caçar, o que aumenta muito a sua chance de sobrevivência.

Depois que a imagem da “cobra verde” foi publicada, os usuários logo compartilharam também seus registros e alimentaram ainda mais o desafio.

Confira e teste sua habilidade para encontrar os animais escondidos:

Essa aqui foi publicada pelo @Kaioziz, que conseguiu flagrar um Saruê, também chamado de Gambá, que é uma espécie de marsupial.

Reprodução (Twitter)

Está difícil né? Olha ele aí:

Reprodução (Twitter)

O Diogo também trouxe um desafio difícil e deixou o pessoal questionando se realmente tinha um animal escondido por aí!

Essa aqui tava andando pela árvore e parou num lugarzinho bem estratégico quando eu cheguei perto pic.twitter.com/BkbD9vPEMx — Diogo (@meoAnjo) April 26, 2022

Felizmente, alguém descobriu que se tratava de uma aranha muito bem camuflada!

Reprodução (Twitter)

