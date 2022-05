“Já estou indo”: Papagaio faz Testemunha de Jeová esperar mais de meia hora

Um caso inusitado e ao mesmo tempo engraçado foi compartilhado no TikTok depois que um papagaio fez um grupo de Testemunhas de Jeová esperar por mais de meia hora na esperança de que seriam atendidos.

A confusão aconteceu depois que o grupo bateu na porta e uma suposta pessoa havia lhes dito: “Já estou indo”. O grande problema neste caso é que na verdade o “morador” era na verdade um papagaio.

Depois de minutos de espera, o dono do imóvel e tutor da ave chegou ao local e perguntou se o grupo precisava de alguma coisa e então recebeu como resposta que estavam esperando por alguém que disse que “já estava indo”. Diante do relato, o homem logo percebeu o que estava acontecendo e esclareceu quem respondeu de fato a mensagem.

Aproveite a oportunidade e confira também: Pais de Madeleine McCann escrevem carta após 15 anos do desaparecimento da menina

E então, está curioso e quer ver o relato do tutor do papagaio com detalhes sobre o caso? Veja abaixo o vídeo divulgado no TikTok e que já soma mais de 7,5 milhões de visualizações. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

Vídeo mostra momento em que mulher encontra pai e tia saindo de motel; assista

Vídeo mostra momento em que mulher encontra pai e tia saindo de motel Reprodução - Twitter

Não é a primeira vez e possivelmente não será a última em que duas pessoas são flagradas sendo infiéis. E, para quem está curioso, um vídeo registrado no México mostrou o momento em que uma mulher encontrou o pai e a tia saindo de um motel.

Em espanhol, é possível escutar a sobrinha, cuja identidade não foi revelada, dizer: “Esta é a Mireya, irmã da minha mãe, que dormiu com meu pai. Nós a tiramos do motel. Ela é irmã da minha mãe, é nojenta”, afirma aos gritos.

“Corra Mireya, como a rata que você é. [termo ofensivo] velha imunda. Como você se atreve, [termo ofensivo]? Deixe suas filhas verem que [termo ofensivo] você é, [termo ofensivo]. Ao final, todos te viram, Mireyita”, disse.

Ao analisar as imagens, pode-se…

Leia o restante da notícia clicando aqui!