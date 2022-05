Pais de Madeleine McCann escrevem carta após 15 anos do desaparecimento da menina

Em 3 de Maio de 2007, Madeleine McCann desapareceu do quarto de um ressorte na Praia da Luz, em Portugal. A menina dormia com os dois irmãos menores enquanto os pais jantavam em um restaurante próximo ao apartamento.

Hoje, 15 anos após o desaparecimento da criança, seus pais divulgaram uma carta comovente na página oficial para encontrar a filha.

“Este ano completamos quinze anos desde a última vez que vimos Madeleine. Não parece mais difícil do que qualquer outro, mas também não parece mais fácil. É muito tempo”, escreveram Kate e Gerry McCann no post no Facebook da campanha Find Madeleine.

Reprodução / ANDREW WINNING REUTERS

Na mensagem, eles indicam que “muitas pessoas falam sobre a necessidade de um ‘fechamento’. Sempre pareceu um termo estranho. Independentemente do resultado, Madeleine sempre será nossa filha e um crime realmente horrível foi cometido. Essas coisas permanecerão.”

“É verdade que a incerteza cria fraqueza; conhecimento e certeza dão força e, portanto, nossa necessidade de respostas, de verdade, é essencial. Estamos gratos pelo trabalho e empenho contínuos das autoridades britânicas, portuguesas e alemãs, pois este esforço combinado de policiamento vai dar resultados e trazer-nos essas respostas.”

Da mesma forma, salientaram que “como sempre, gostaríamos de agradecer a todos os nossos seguidores os votos de felicidades e o apoio constante”.

“É um grande conforto saber que, apesar do tempo que passou, Madeleine ainda está no coração e na mente das pessoas. Obrigada. Obrigado”, concluíram.

No final de abril deste ano, as autoridades apresentaram acusações formais contra o alemão Christian Brueckner, que já está preso por estupro e é indicando como o principal suspeito do sequestro de Madeleine McCann.

Atualmente, ele é acusado de ter raptado e assassinado a menina. Envolvidos declararam que a investigação aponta a descoberta de fortes evidências que comprovam a prática do crime.

As buscas de informações para provar a culpa de Brueckner são recolhidas desde meados de 2020. Segundo os relatórios policiais analisados pelo The Guardian, o homem fantasiou sobre sequestrar e abusar sexualmente de menores em um bate-papo online em 2013, dizendo que queria “pegar algo pequeno e usá-lo por dias”.

