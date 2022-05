Mulheres ‘escapam’ de prisão jogando pedra, papel e tesoura com oficiais Reprodução - TikTok

Compartilhado no TikTok pelo usuário @thickbwoy, um vídeo repercutiu entre os internautas depois que um grupo supostamente evitou ser detido por oficiais ao jogar e vencer o famoso game pedra, papel e tesoura, pelo menos é o que o se afirma.

Ao analisar as imagens, é possível ver como uma mulher, cuja identidade não foi revelada, joga com uma pessoa, que está vestida com uma roupa de xerife, e supostamente ganha, o que leva o grupo aos gritos de êxito.

Não foram revelados detalhes sobre o local e a data em que o fato ocorreu, mas, segundo informações, outros vídeos subidos pelo mesmo usuário anteriormente foram gravados na Flórida, Estados Unidos.

E então, você acredita que elas realmente escaparam de problemas com a ajuda do popular jogo?

Veja a seguir o vídeo compartilhado no TikTok. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

