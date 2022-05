Mãe causa revolta ao contar que fez uma tatuagem com a filha menor de idade

Uma mãe causou revolta na internet depois de revelar ter feito uma tatuagem junto com sua filha menor de idade. Elas fizeram o desenho combinando durante uma viagem de férias na Espanha.

Conforme a publicação realizada pelo The Sun, Charlotte Gascoigne publicou um vídeo no TikTok em que conta sobre como ela e sua filha, Jasmine, fizeram tatuagens combinando durante as férias.

No vídeo ela escreve: “Quando você descobre que a idade legal para fazer tatuagens na Espanha é 14 anos, e então você e sua filha fazem tatuagens iguais”.

Ela então exibiu a imagem dos desenhos feitos em seus punhos: um símbolo do infinito com a palavra “Always” (sempre) tatuada nele.

Ela foi duramente criticada

O vídeo no qual Charlotte revela as tatuagens que ela, a filha e o marido fizeram já foi visto mais de 700 mil vezes.

Após publicar o vídeo em seu perfil, ela recebeu diversos comentários sendo que muitos a criticaram por permitir que a filha, ainda menor de idade, faça uma tatuagem.

Enquanto muitos adolescentes comentaram que gostariam de passar férias com os amigos na Espanha para poderem se tatuar, diversos pais criticaram a postura da mulher.

“Que tipo de mãe você é? 14 anos? Daqui a pouco ela pode ter um bebê, se casar e está tudo bem?”, criticou um seguidor ao qual Charlotte respondeu em outro vídeo: “Jasmine não tem 14 anos, se é isso que você quis dizer, ela tem 17. A lei na Espanha é que é para 14 anos”, finalizou a mulher.

Um seguidor então comentou: “Minha filha fez sua primeira tatuagem aos 17 anos. O corpo é dela e a escolha também”.

No entanto, alguns seguidores decidiram não opinar sobre a questão da idade, mas a alertaram para o desenho escolhido pela família: “Vocês deveriam ter optado por outro desenho, isso vai se transformar em um borrão por causa da proximidade das letras”.