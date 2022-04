A triste história do cãozinho ignorado em instituição de adoção - cachorro Rocky. (Reprodução/HUMANE SOCIETY FOR HAMILTON COUNTY)

Há mais de um ano que um cachorrinho dócil aguarda sua adoção. Contudo, o animalzinho não teve muitos olhares voltados a ele. A expectativa do animal é que haja apenas uma pessoa com a capacidade de amá-lo e entregar a vida de afeto que ele merece. Informações coletadas no dia 26 de março são do Portal The Dodo.

A Humane Society for Hamilton County, em Indiana, nos Estados Unidos, se depara diariamente com pessoas passando pela porta da instituição em busca de um novo animal. Contudo, os olhares nunca se voltam a Rocky, o cãozinho que ainda se mantém esperançoso para encontrar uma nova família.

Todos os dias outros animais são amparados em novos lares, porém Rocky permanece aguardando a chegada de alguém para dar-lhe uma casa. “[Ele] não entende por que ainda está aqui”, escreveu a equipe do abrigo. Rocky ainda não perdeu a esperança e continua na expectativa de ser adotado.

Apelo à adoção de Rocky

Os cuidadores de Rocky decidiram fazem um experimento com o animal, após o cão continuar esperando uma nova família por mais de um ano no abrigo. Uma câmera foi colocada no canil do cachorro para mostrar exatamente o que ele vê todos os dias. Ou seja: muitas pessoas passando por ele sem dar atenção.

Mesmo sendo ignorado, Rocky continua à espera de um novo lar com seu rabo abanando e expressão de esperança para a grande mudança de sua vida.

Após o vídeo ser postado online e viralizar nas redes sociais, somando milhões de visualizações, as coisas ainda não mudaram para Rocky. O cãozinho continua à espera de alguém que o queira como membro da família. “Rocky ainda está esperando que sua pessoa perfeita apareça”, escreveram seus cuidadores.

O animalzinho possui a descrição de filhote leal, descontraído e afetuosa que gosta muito de abraços, passeios de carro e brincadeiras ao ar livre.

A expectativa é que, em breve, Rocky realize seu grande sonho.