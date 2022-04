Chefe exige que funcionária trabalhe em seu dia de folga agendado há meses

Uma mulher está completamente irritada com o chefe depois que ele exigiu que ela compareça ao trabalho no seu dia de folga, agendado sete meses atrás por conta do casamento de sua irmã.

Segundo o The Mirror, ela procurou o Reddit para compartilhar sua situação com os outros usuários e tentar entender como solucionar o problema, já que corre o risco de ser demitida.

Ela conta que atualmente trabalha como babá para uma mulher que tem dois filhos. Há mais de sete meses ela informou a mulher que precisaria folgar em um final de semana específico para o casamento de sua irmã.

Na época, sua chefe concordou, mas agora ela disse que não poderá concordar com a folga e que precisa da babá no final de semana em questão. Segundo relato da jovem, a chefe ameaçou demiti-la caso ela não apareça para trabalhar.

“Minha irmã se casa no próximo final de semana e eu deveria estar de folga entre a quinta-feira e o domingo. Avisei minha chefe com sete meses de antecedência e eu a lembrei todos os meses desde então”, conta a mulher.

“É a primeira vez que peço uma folga e minha chefe concordou prontamente. No entanto ela me mandou uma mensagem dizendo que precisará de mim neste final de semana e que não consegue encontrar mais ninguém. Eu reforcei que não posso perder o casamento da minha irmã”.

A chefe ameaçou demiti-la

Em seu relato ela então conta que a chefe ameaçou tomar medidas extremas caso ela siga com a folga.

“Bem, ela disse que se eu não aparecer para cuidar dos filhos dela neste final de semana, não teria meu emprego na segunda-feira”.

Ela tentou argumentar explicando que é o casamento de sua irmã e que não quer perder a celebração, mas a chefe permaneceu irredutível.

“Eu disse a ela que sinto por ela ter dificuldades em conseguir outra babá e me ofereci para procurar alguém para me cobrir. Disse que esse é um momento único para minha irmã e que se isso significa que vou perder meu emprego, infelizmente terei que lidar com isso”, conta.

A mulher se sentiu mal com a situação pois realmente gosta das crianças de quem toma conta e afirmou ainda que sente muito por elas estarem no meio dessa situação.

“Ela me insultou, disse que estou abandonando os filhos dela. Não sei o que fazer, não queria perder o emprego porque gosto muito dessas crianças”.

“Minha mãe acha que fui idiota em aceitar perder o emprego tão rapidamente e me disse que as vezes temos que aguentar ‘trabalhos ruins’. Ela diz que devo ser adulta e perder o casamento”, conta.

Para os usuários do Reddit, ela tomou a decisão correta: “Você avisou sete meses antes e ela concordou. Não perca o casamento porque ela não se deu ao trabalho de providenciar outra babá antes de chegar perto da data”.

“Se ela não consegue encontrar uma babá para o final de semana, como conseguirá encontrar outra para a segunda-feira? Você pode adorar as crianças, mas essa mãe está fora da casinha. Vá para o casamento da sua irmã”, finalizou outro.