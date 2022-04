Sogros desistem de férias e deixam a nora com uma grande dívida

Uma mulher está furiosa com a atitude de seus sogros que decidiram desistir de viajar em sua companhia e agora se recusam a pagar o valor estipulado para a parte deles.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher conta sua situação em uma publicação no fórum Mumsnet.

Ela explicou que no início do ano sua família e a família de seu marido decidiram sair de férias juntas e começaram a planejar a viagem. “Nós nos damos bem com os pais dele (mãe e padrasto). Eles moram na Cornualha então vamos até lá regularmente e eles vêm nos visitar em Londres também. Temos um bom relacionamento e eles se dão bem com nossos filhos”.

“Enquanto estávamos planejando a viagem, em março, minha sogra encontrou cinco opções de hospedagem e nos enviou, falando para escolhermos qualquer uma entre elas. Escolhemos um apartamento de quatro quartos, fiz as consultas necessárias, reservei e paguei. Ao todo eles deveriam contribuir com 750 libras (R$4600 aproximadamente) por sua parte”, conta a mulher.

A sogra mudou de planos

Os planos para as férias começaram a desandar apenas algumas semanas depois quando a família fez uma de suas idas à Cornualha para visitar os sogros.

Durante a visita, seu marido e o padrasto dele tiveram uma forte discussão que acabou deixando a mãe do homem extremamente chateada.

“Sem nos avisar, ela reservou acomodações separadas para ela e para o marido durante as férias. Ela disse que ‘precisava de um lugar de reserva para ir caso as coisas deem errado durante as férias’. Ela também decidiu por conta própria que o lugar que reservamos não era grande o suficiente”, conta a mulher.

“Quando a questionei, ela afirmou que não iria pagar a parte deles na reserva e nos deixou com uma dívida não programada no nosso planejamento. Nenhum deles pareceu se importar já que ‘poderemos usar o quarto extra’. Só que nós não vamos usá-lo. Nossos filhos tem 2 e 5 anos e compartilham o mesmo quarto”, desabafou a mulher.

Para ela a situação foi tão desanimadora a ponto de querer cancelar completamente as férias caso os sogros não arquem com sua parte na divisão.

Os usuários do fórum ficaram chocados com a situação e a apoiaram: “Cancela as férias. Ela se comprometeu e desistiu deixando você sem dinheiro. A consequência é não passar as férias com os netos”.

“Eu cancelaria. É muito dinheiro para ser adicionado sem qualquer aviso prévio! Eu reservaria um lugar menor para vocês e seu pai, mas a retire das férias”, completou outro.