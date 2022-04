Descubra o motivo pelo qual ela se recusa a permitir que a sogra conheça o neto

Uma mulher afirma estar sendo pressionada a apresentar seu filho de três meses para sua sogra mesmo depois de ser expulsa da casa da mãe de seu marido.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher contou em uma postagem no Reddit que não pretende permitir que a sogra conheça o neto até ela retirar a proibição que imposta anteriormente.

Em seu relato ela explica foi banida da casa de sua sogra após uma discussão que aconteceu cerca de 11 meses atrás. Segundo ela, o marido da mulher teria lhe feito uma pergunta, a qual ela pensou ser retórica e, por tal motivo, dispensar qualquer resposta.

Quando ela não o respondeu o homem teria ficado irritado e exigiu uma resposta a fazendo pedir a ele que não falasse daquela forma com ela. No entanto, a sogra decidiu colocá-la para fora e a proibir de voltar a visitar a casa por ter “desrespeitado” seu marido.

Chocada com a situação, ela revela que não respondeu a pergunta porque realmente não tinha uma resposta para dar e não entende como isso levou a uma grande confusão.

Ela não pretende deixar a sogra conhecer o neto até que ela se desculpe

Ao contar sua história, ela relata que consegue sentir que a sogra não gosta dela. “Se ela me odeia dessa forma então não tem razão para ficar perto do meu filho. Disse a ela que ela não pode vir, mas que se ela quiser fazer uma refeição para comemorar seu aniversário, nós poderemos comparecer e levar meu filho na casa dela, o que significa que ela terá que me deixar entrar”.

“Meu marido conversou com ela e ela se recusou. Eu disse de forma direta que se ela quiser conhecer o bebê, vai ter que me deixar ir junto. Ela disse que não será manipulada e que está tudo bem em não conhecê-lo, mas disse que meu marido ficará feliz em recebê-los na nossa casa”, conta a mulher.

Sem concordar, ela colocou um ponto final na situação, mas vem sendo pressionada pelo marido que acredita que ela está sendo “cruel” com sua mãe.

Para os usuários do Reddit, ela está correta em sua decisão: “Mantenham-se firmes. É ridículo ela te banir da casa dela e agora exigir ser tratada de forma respeitosa. Não ceda e se certifique de ter o apoio de seu marido”, comentou um usuário da plataforma.