Veja a tatuagem que deixou Jade Picon de queixo caído!

Jade Picon foi homenageada por fã com uma tatuagem realista (Reprodução / Instagram)

Tatuagens são uma conhecida maneira de homenagear pessoas queridas, registrar permanentemente momentos importantes, frases marcantes e imagens que tragam em si algum significado maior para o tatuado.

Recentemente, um fã decidiu homenagear a influenciadora, e ex participante do Big Brother Brasil, Jade Picon com uma arte que surpreendeu até mesmo a própria homenageada.

Segundo a Quem, após ver imagens da tatuagem realista feita em sua homenagem Jade se emocionou e ficou “chocada” com a atitude do fã.

Após ver a arte pronta, ela deixou comentários no perfil da tatuadora responsável pelo desenho e compartilhou o vídeo do resultado em suas redes sociais.

Para o desenho chegar até a influenciadora, a artista responsável pela tatuagem precisou da ajuda de seus seguidores, que foram responsáveis por compartilhar o vídeo e marcar diversas vezes o perfil oficial da ex-BBB na publicação em que o resultado final do desenho é revelado.

Assim como Jade, outros participantes do Big Brother Brasil já foram homenageados com tatuagens feitas pelos fãs. Rafa Kalimann e Juliette também foram surpreendidas com homenagens em forma de tatuagem após saírem do confinamento.

Reencontro após o BBB

Jade, que estava passando uma temporada na Califórnia, Estados Unidos, para curtir os shows do festival Coachella, retornou ao Brasil recentemente e deixou uma mensagem carinhosa para Paulo André, segundo colocado no BBB22, com quem a influenciadora teve um breve relacionamento dentro da casa.

Na mensagem, exibida durante o “Bate-Papo BBB”, ela declara: “Estou morrendo de saudade de você! Fica bem. Daqui a pouco a gente se encontra. Está todo mundo aqui te esperando. Beijos da Deja”.

Leia também: Jade diz para PA que está com saudade: ‘Daqui a pouco a gente se encontra’

Diante do recado carinhoso, o atleta, que conquistou o segundo lugar no reality com 29,9% dos votos, respondeu: “Daqui a pouco a gente tá junto”.

O brother ainda se surpreendeu ao ver uma gravação em que Jade e a cantora Anitta aparecem juntas, e levou a internet a loucura com sua reação ao assistir as imagens.