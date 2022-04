Apaixonada por tatuagens afirma que continuará sendo tatuada até os 80 anos

Uma mãe de 45 anos afirma que sua “aparência engraçada” não será motivos para parar de se tatuar antes de completar 80 anos de vida.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Melissa Sloan conta que sua primeira tatuagem foi feita ao completar 20 anos e que mesmo chamando atenção e recebendo olhares horrorizados na rua não tem planos para parar de se tatuar.

Segundo seu relato, além dos corações e uma bandeira no rosto, ela ainda possui diversas tatuagens divertidas, e algumas polêmicas, espalhadas por seu corpo. Para ela, as tatuagens não fazem mal a ninguém e por tal motivo ela pretende continuar preenchendo os espaços “vazios” em sua pele, principalmente na região das costas.

“As pessoas sempre olham, não importa onde eu vá elas sempre fazem algum tipo de drama. Não importa se é no supermercado ou em qualquer outro lugar, as pessoas vão olhar para mim”, afirma.

Até os 80 anos

Para Melissa, a reação das pessoas diante de suas tatuagens está sempre variando: “Algumas são bem legais e elogiam minhas tatuagens. Outras me perguntam porque fiz tantas tatuagens e por qual motivo fiz isso comigo mesma”.

“Outro dia ir à feira foi desafiador. Diversas pessoas ficaram me encarando como se eu fosse uma celebridade”, relata a mulher.

Apesar de receber as mais variadas críticas, ela afirma que as únicas que importam são feitas por seus filhos: “Tenho sete filhos, a maioria deles já estão na adolescência e acham os desenhos fantásticos”.

“Minha mãe sempre me falou que eu deveria ser eu mesma, e é exatamente isso que eu estou fazendo”, afirma a mulher que continua recebendo novas tatuagens semanalmente feitas por seu companheiro.

Para ela, seu corpo ainda tem muito espaço para receber novas artes, com exceção de seu rosto que já está completamente tatuado. “Ainda tem muito espaço nas minhas costas”.

“Amo minhas tatuagens e me orgulho delas. Não estou fazendo mal para ninguém, então não vou parar. As pessoas que digam o que quiserem, no final é tudo uma questão de ser quem você realmente é”, finaliza.