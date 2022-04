Jade diz para PA que está com saudade: ‘Daqui a pouco a gente se encontra’

“Jadré” vive? Jade Picon e Paulo André trocaram palavras de carinho na madrugada desta quarta-feira (27) no “Bate-Papo BBB”, com Rafa Kalimann. O atleta, que ficou em segundo lugar no “BBB 22″, assistiu a um recado em vídeo enviado pela crush.

“Estou morrendo de saudade você. Fica bem. Daqui a pouco a gente se encontra. Está todo mundo aqui te esperando. Beijos da Deja”, disse a influenciadora digital, que revelou que promoveu vários mutirões pela permanência do brother na casa.

Ao assistir o vídeo, Paulo André demonstrou felicidade e reforçou: “Daqui a pouco a gente tá junto”.

Antes, PA havia dito que demorou para tomar uma atitude, mas que percebeu o interesse de Jade. “Vou explanar mesmo. Ela não parava de me olhar. Ficava me olhando mesmo e eu sou assim, sou muito devagar. Quando a pessoa não dá a senha, eu não vou acessar”, confessou o velocista.

Arthur campeão

Arthur Aguiar foi o grande campeão do “BBB 22″. O ator conquistou 68,96% dos votos e se tornou o primeiro famoso a ganhar o reality show da Globo.

Arthur Aguiar vence o "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Como disse o apresentador Tadeu Schmidt, o famoso entrou no “Big Brother Brasil” cancelado e com o intuito de mostrar para o público que merecia uma nova chance.

Anunciado no “Big Day” junto com os demais participantes, Arthur Aguiar não entrou no reality show no primeiro dia de confinamento. Segundo um comunicado da Globo, o famoso tinha sido diagnosticado com covid-19 e ficaria mais um tempo no hotel. Linn da Quebrada e Jade Picon também ficaram afastadas da casa pelo mesmo motivo.

Já durante o programa, o marido de Maíra Cardi acabou irritando a influenciadora digital ao ser flagrado comendo muitos pães, mas a fama de “pãozinho do BBB” agradou e fez a ex-BBB entrar na brincadeira e pedir cada vez mais votos para ele ficar na casa.

Além disso, o ator foi o principal alvo de Jade, que colocou o famoso pela primeira vez no paredão com o intuito de ter uma resposta do público. A influencer, porém, não aceitou muito bem o retorno do brother, já que continuou votando nele.

Outro momento marcante do ator foi sua ida para o quarto secreto do “BBB 22″. Ele, que “saiu” com 82,80% dos votos, estava na berlinda com Eliezer, Gustavo Marsengo e Linn da Quebrada e pôde ter uma visão privilegiada dos acontecimentos durante sua ausência.