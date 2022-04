‘Brincadeira’ em casamento faz noiva ser detida e convidados pararem no hospital

Um casamento na Flórida, Estados Unidos, terminou com uma noiva detida e convidados na emergência depois que a mulher, identificada como Danya Shea Svoboda, resolveu misturar maconha nos itens que seriam servidos.

De acordo com informações compartilhadas, Shea recebeu a ajuda de uma colaboradora do bufê para manipular os alimentos e então colocar a droga ilícita, o que fez com que a situação saísse do controle.

Como a verdade sobre o casamento foi descoberta

Em 19 de fevereiro de 2022, o serviço de emergência recebeu diversas ligações de convidados do casamento de Danya e Andrew Svoboda, e uma delas era Miranda Cady, amiga da noiva que afirmou em sua declaração que sentia como se o coração fosse parar depois de comer um pão com azeite de oliva.

Cady disse ainda que chegou a questionar a funcionária do bufê se havia sido colocada maconha na comida e ela afirmou que sim. O informe policial ressaltou que a noiva demonstrou bastante entusiasmo ao confirmar que de fato havia droga na comida.

E, além de Miranda, o tio da noiva também foi uma das pessoas afetadas, que declarou ter pensamentos estranhos e o coração acelerado depois de comer uma salada caesar, macarrão e pão.

Diante de todo o disposto anteriormente e acusadas de adulteração de alimentos, entrega de maconha e negligência, a polícia deteve Bryant, de 31 anos, e Danya, 42. No entanto, elas foram liberadas depois do pagamento de fiança.

Agora, segundo informações, elas terão que comparecer diante do juiz em junho deste ano.

