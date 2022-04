Mulher abandona tatuagem no meio após comentário perturbador do tatuador

Uma mulher procurou o TikTok para desabafar sobre “a pior experiência da sua vida”. Segundo ela, enquanto estava sendo tatuada um comentário feito pelo tatuador a fez abandonar a tatuagem antes de ser finalizada.

Conforme a publicação realizada pelo The Sun, a mulher publicou em seu TikTok um vídeo legendado como “Acabei de ter um ataque de pânico no meu carro” e desde então já recebeu mais de 5 milhões de visualizações.

Na gravação ela relata ter se levantado no meio do procedimento, pago ao artista e deixado o estúdio sem finalizar a tatuagem. “No meio do meu atendimento eu me levantei, e paguei a ele”.

Segundo seu relato, o tatuador a encontrou enquanto ela estava na academia. Durante esse tempo ele se aproximou dela e os dois começaram a conversar sobre as artes realizadas pelo homem, que aparentemente a agradaram.

Com isso, ela decidiu marcar um horário para fazer uma nova tatuagem em seu corpo.

⚠️⚠️ Atenção, o conteúdo abaixo pode ser considerado forte para algumas pessoas!⚠️⚠️

Ela saiu sem terminar a tatuagem

Por conta do local em que decidiu se tatuar, a mulher precisou ficar sem blusa durante o procedimento. Para cobrir seus seios, ela usou alguns adesivos que garantiram uma certa privacidade. No entanto, após se despir, ela precisou lidar com alguns comentários desnecessários realizados pelo homem.

“Ele começou a falar sobre como meu corpo é assimétrico”, relata a mulher. Porém, foi outro comentário realizado por ele que a fez ficar completamente enfurecida.

“Eu me virei e ele disse: ‘Oh! Eu entendo porque eu vejo você na academia o tempo todo. Você tem alguns pneus em volta da cintura’”, conta a mulher que, neste momento, decidiu que era o limite.

Leia também: Ela pediu por uma tatuagem de sol, mas o resultado foi bem diferente do esperado

Diante disso ela se levantou, pagou o homem e saiu do estúdio sem finalizar a tatuagem: “Preciso achar alguém para arrumar esse contorno enorme que ficou na minha barriga”.

Após seu desabafo, a mulher foi amparada por diversos seguidores. “Sinto muito que você tenha passado por isso”, escreveu uma seguidora.

“Como mulheres, não somos obrigadas a tolerar esse comportamento. Seus sentimentos são totalmente válidos”, finalizou outra.