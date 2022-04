Sem se importar, mulher decide usar seu vestido de noiva no casamento da amiga

Uma mulher provocou um intenso debate na internet após afirmar que vai utilizar seu vestido de noiva para comparecer a celebração do casamento de sua melhor amiga.

Uma publicação realizada pelo The Mirror contou a história da mulher. Em dúvida, ela procurou o Reddit para desabafar sobre sua situação e tentar resolver o dilema.

De forma anônima ela explica que não teve uma cerimônia de casamento tradicional, o que envolveu um vestido curto e roxo para a celebração, realizada há 5 anos.

Ela agora se questiona se seria adequado voltar a usar o vestido durante o casamento de sua melhor amiga, mas teme que seja “rude” pois certamente alguém poderá reconhecer seu vestido como sendo o traje de seu casamento.

“Me casei há cinco anos e usei um vestido roxo curto para a celebração que foi realizada na prefeitura. Depois nós fizemos uma cerimônia religiosa na qual eu usei um vestido mais tradicional”, conta.

Ela se questiona se é adequado utilizar o vestido

Continuando sua história, a mulher explica: “Minha amiga vai se casar em breve e estou pensando em usar meu vestido roxo no casamento dela, já que provavelmente é o vestido mais bonito que eu tenho. Nós não nos conhecíamos há cinco anos, então ela não teria como saber que foi meu vestido de noiva”.

“Por outro lado, nós temos uma amiga em comum e que esteve no meu casamento. Ela provavelmente vai se lembrar de eu ter usado o vestido na celebração oficial”, afirma.

Leia também: Vestido de noiva é duramente criticado e a reação da noiva impressiona

Os usuários do Reddit ficaram divididos depois de sua publicação. Para alguns o fato do vestido não ser branco é um sinal verde para utilizá-lo, para outros isso não anula a questão de ter sido o vestido de noiva utilizado por ela.

“Desde que não seja branco, não vejo problemas. Acho até honrável o fato de você colocar o seu melhor vestido para ocasião”, comentou um.

“Eu me sentiria estranho se alguém utilizasse um vestido de noiva, independente da cor, no meu casamento. Se você o utilizou no seu dia especial, por qual motivo iria querer usá-lo no meu?”, afirmou outro.