Homem com 8 mulheres revela querer mais duas e ter filhos com todas elas. (Reprodução/Instagram)

Atualmente, para diversas pessoas, a monogamia é algo que ficou para trás. Muitos estão apostando no poliamor. Desta vez, este é o caso do modelo brasileiro Arthur O Urso, fazendo com que os olhos da imprensa internacional se voltassem a ele.

Veja mais: Trisal que assumiu relacionamento nas redes espera 1º bebê: “Pensamos em ter mais filhos daqui ‘pra’ frente”, conta uma das mulheres

Arthur possui um perfil na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, além de ter oito esposas. O homem tinha nove parceiras, mas se separou de uma delas.

O rapaz pretende aumentar o número de mulheres para 10 e contou que deseja ter filhos com todas elas.

Declarações à imprensa internacional

O homem contou ao Daily Star que é adepto ao amor livre. De acordo com o rapaz, a mulher que se separou dele, Agatha, queria que ele fosse somente dela. Entretanto, o brasileiro afirmou que é preciso compartilhar e ficou triste com a decisão da ex. Além disso, Arthur se surpreendeu com a explicação de Agatha.

“Ela disse que estava sentindo falta de um relacionamento monogâmico. Minhas outras espoas acharam que a atitude dela estava errada e ela aceitou o casamento por aventura, não por sentimentos reais”, contou ele ao portal.

Atualmente com oito mulheres, Arthur é casado originalmente com Luana Kazaki. O casal também é adepto ao swing.

Ele afirma que não pretende substituir Agatha no momento. Contudo, o rapaz conta ter tido sempre o desejo que possuir 10 esposas, além de ter filhos com cada uma delas.

Arthur é pai de uma menina, atualmente. Entretanto, deseja ter mais filhos dentro de seus relacionamentos poliamorosos.

Popularização do poliamor

Ultimamente, a popularização de diferentes tipos de relacionamentos não-monogâmicos, sejam eles com trisal, relações abertas, amizades coloridas, entre outros tipos, vêm ganhando força cada vez mais. Principalmente na internet, ambiente no qual diversas pessoas que compartilham desse estilo de vida.

Além do rapaz, outras pessoas com relacionamentos poliamorosos estão se manifestando nas redes sociais, provocando mais interesse nos internautas pelo estilo de vida.