Trisal que assumiu relacionamento nas redes espera 1º bebê: “Pensamos em ter mais filhos daqui ‘pra’ frente”, conta uma das mulheres

Casada há três anos e meio com o bombeiro Douglas Queiroz, 33, a arquiteta Maria Carolina Rizola, 30, e o companheiro receberam uma integrante ao relacionamento após dez anos compartilhando a vida a dois. Klayse Marques, a consultora comercial de 34 anos passou a fazer parte da vida do casal, que não imaginava uma terceira pessoa na relação. Informações são do portal Universa.

“Somos uma família normal, com muito amor. Não é só p*taria”, disse a arquiteta, que faz parte do trisal há seis meses em Londrina, no Paraná. Atualmente, os três aguardam a chegada de um bebê que criarão juntos.

“Nós dois resolvemos ter outras experiências, mas sempre juntos. A gente tinha essa curiosidade. Foi aí que, no meio desse caminho, conhecemos a Kah [Klayse] por um aplicativo e saímos. Se apaixonar não era a nossa opção, porém aconteceu. Depois disso, começamos a nos relacionar. Não temos ciúmes, temos muita confiança entre todos e muito amor”, disse Maria Carolina à Universa.

Veja mais: Casados há 15 anos, empresário e advogada assumem trisal com influencer

O relacionamento do trisal teve início em setembro do ano passado. Após um mês, eles resolveram criar uma página no Instagram sobre o modo de vida que levam, além de esclarecerem dúvidas de seguidores. O nome do perfil é @meutrisal e já conta com mais de 7 mil seguidores.

“O nosso relacionamento era aquele tradicional brasileiro. Um casal perfeito, de novela. A minha família foi a que menos gostou da novidade, principalmente porque sempre fui a filha certinha. A gente sempre recebe algumas críticas, mas, se ponderar, 99% das opiniões são positivas”, disse Maria Carolina.

Douglas também falou sobre a importância de ter recebido apoio dos colegas de profissão.

“As pessoas falam: ‘Nossa, você é muito f*da’, ‘Sempre vai ter dor de cabeça, com duas mulheres com TPM’. Eu não encaro dessa forma. Não foi nada forçado e o relacionamento partiu de todos os lados. Sou privilegiado e agora o presente sempre tem que ser dobrado”, contou.

A gravidez e o preconceito

Quando o trisal foi assumido, Maria Carolina engravidou e já está no quinto mês da gestação a espera de um menino. Klayse, que também espera ser mãe no futuro, divide os cuidados da maternidade com a arquiteta.

“Eu era muito careta, mas tudo valeu a pena e estou muito feliz. Por muitos anos, achei que não queria ter filhos. Muita coisa mudou e por acompanhar a gravidez da Carol mais de perto, pensamos em ter mais filhos daqui ‘pra’ frente”, contou Klayse.

Esta não é a primeira vez que surge um trisal nas redes sociais assumindo um relacionamento, além de falar sobre os tabus que envolvem esse modelo de vida. Há algumas semanas, um casal entre uma advogada e empresário assumiram uma relação com influencer e criaram um perfil para falar sobre o assunto nas redes sociais.

Ao falar sobre as críticas que o trisal recebe, Klayse disparou: “A sociedade é muito hipócrita e preconceituosa. É compreensível o medo das pessoas. A vida é muito curta. As pessoas têm que se arriscar e se libertar. Ninguém cuida da minha vida. Ninguém me manda um Pix ou uma viagem para a Disney.”