Casados há 15 anos, empresário e advogada assumem trisal com influencer

Casados há 15 anos, Graziela Veras Parrião Lutosa, 31, e Diogo Mateus Simon, 33, se conheceram na adolescência quando estudavam juntos em uma escola de Palmas, em Tocantins. Em 2020, o casal decidiu seguir conselho de amigo que mudou suas vidas completamente. Informações são do portal de notícias G1.

“Um amigo começou uma brincadeira perguntando se eu tinha coragem de me relacionar com outra mulher, na hora eu disse que sim. Depois, eu cheguei no Diogo e falei: ‘Poxa, eu acho que queria ter essa experiência. O Diogo gostou da ideia e foi assim que começou”, contou Graziela ao G1.

O casal acabou conhecendo a influencer Natalia Bezerra da Silva, 26, através de amigos em comum e passaram a investir na moça. No início, a influencer ficou meio receosa com as investidas do casal e não correspondeu. Após Graziela e Diogo desistirem, Natalia voltou atrás e cedeu, formando um trisal.

O relacionamento nas redes sociais

O relacionamento do três se iniciou 5 de outubro de 2020. Eles criaram um perfil no Instagram chamado ‘Vivendo a Três’ há quase uma semana e já possuem mais de 16 mil seguidores. Em seu perfil pessoal, Graziela realizou uma postagem rebatendo aos que disseram que não iria dar certo.

“Conclusão de grande parte das pessoas é a seguinte: “não vai dar certo, não tem como dar certo, eles vão quebrar a cara. Mas o que as pessoas não conseguem enxergar é que já deu certo, não importa se acabar algum dia… Já deu certo por 1 ano e 4 meses e tenho certeza de que muitas pessoas não terão a sorte de viver o amor que compartilhamos nesse pouco tempo.”, disse ela em postagem.

“Não precisamos que aceitem, que convivam, que apoiem ou não. Cada pessoa tem seus princípios, vive de acordo com aquilo que acredita e que a faz feliz… E é só isso que estamos fazendo. Só queremos respeito por nossa escolha, assim como respeitamos os demais.”, continuou.

“Em algum momento nossas vidas se cruzaram e se entrelaçaram da forma mais diferente possível e o que já era maravilhoso (meu relacionamento com o Diogo) ficou ainda melhor e mais completo. Eu não tenho como explicar para vocês, porque o amor não se explica. Eu só sei que escolhemos ficar juntos, independente do que aconteça.”

A advogada finalizou declarando seu amor a seus companheiros de relacionamento. “Somos pessoas adultas, que se amam, que se admiram e, que acima de tudo, se respeitam! Amo vocês Natalia e Diogo, amo quem somos quando estamos juntos! Dure o que tiver que durar, já valeu a pena”, finalizou.