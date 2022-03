Gatinho sai da sua caixa para confortar cachorro assustado no veterinário

Ginger Biscuit foi encontrado em um bueiro depois de uma grande tempestade. O animalzinho ficou encharcado e necessitado de ajuda, dando início a uma história de muita fofura. O socorrista levou o gatinho ao Greenside Animal Hospital, localizado na África do Sul, e o colocaram na ala de isolamento, para que pudesse se recuperar em paz. Informações são do portal Dodo.

O gatinho estava nervoso quando chegou ao hospital. Ginger tinha apenas 8 a 10 semanas de idade. O animal chegou confuso e desconfiado com o todos os que cuidavam dele. Os proprietários do hospital veterinário disseram que o gato era tímido, porém muito amoroso e gostava de atenção após superar o medo no início.

Veja mais: Chá revelação diferenciado: sexo do bebê é revelado com performance e termina em dançarino usando cueca rosa

“Ele é um pouco cauteloso com as pessoas quando elas entram na ala de isolamento até nos ver trazendo comida, então ele fica feliz em sair de sua concha e interagir”, relataram Dr. Joubert Viljoen e Dra. Suzette Greube, proprietários do hospital.

O gatinho ficou com a ala de isolamento só para ele, exceto Anne.

O encontro dos pets

Reprodução/Greenside Animal Hospital Anne e Ginger deitados dentro da caixa.

Anne, a cachorrinha que surgiu, também havia sido levada ao hospital após ser encontrada escondida em um arbusto em um clube esportivo próximo. Ela estava coberta de pulgas e carrapatos, além de estar muito fraca. Um dos treinadores do clube a levaram ao Greenside Animal Hospital e logo viram que estava doente. Sendo assim, a colocaram na ala de isolamento.

Normalmente, os cães e gatos do hospital são mantidos em áreas separadas, porém a ala de isolamento é um caso especial. As caixas de Anne e Ginger estavam do outro lado da sala, não havendo possibilidade de eles terem se encontrado. Bom, pelo menos era o que os funcionários pensavam.

Certo dia, a equipe entrou na ala de isolamento e viu que Ginger não estava mais em sua caixa. O gatinho estava dentro da caixa de Anne, sendo aconchegado pela cachorrinha.

“Subestimamos a capacidade do gatinho de se contorcer pela porta da gaiola em que foi colocado”, disseram Viljoen e Greube. “Com o cachorrinho tão fraco, nunca a consideramos um risco para o gatinho, mas quando os vimos juntos pela primeira vez, definitivamente houve um momento de pânico, já que alguns cães não reagem bem a gatos e vice-versa.”

Logo após verem os animais juntos, o pânico deixou de existir. Ginger estava confortando Anne em sua caixinha. Agora, ambos estão compartilhando uma caixa em tempo integral superfelizes. Anne estava tão fraca quando chegou ao hospital, mas ter Ginger ao seu lado parece estar ajudando sua recuperação e lhe dando força.