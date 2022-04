Sogra é expulsa de casa após amarrar o cachorro de seu genro sem autorização

Um homem ficou totalmente irritado por conta das atitudes de sua sogra e chegou ao extremo de expulsá-la de sua casa. A gota d’agua foi quando, durante uma visita, a mulher decidiu que seria uma boa ideia amarrar o cachorro da família.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, o homem buscou o Reddit para desabafar sobre sua situação e pedir auxílio sobre como lidar com a sogra.

Ele conta que está com sua namorada, Mariah, há 2 anos e tem seu cachorro, Boots, há 3. Segundo seu relato o animal é “bem comportado e amado por todos”, sendo bem-vindo no jardim e dentro da casa de seu tutor.

Por outro lado, sua namorada não cresceu com um cachorro em casa e acabou tendo contato com animais somente em ambientes externos, como uma fazenda.

“Foi um pouco difícil para ela se acostumar com o cachorro, mas ela o ama agora”. No entanto, a mãe da mulher não compartilha o mesmo carinho para com Boots.

Ele expulsou a sogra de casa

Segundo o homem, sua namorada o avisou que a mãe não gosta de animais na cozinha e dentro de casa. “Os pais dela vieram até aqui e tudo ia bem, mas a mãe dela ficava fazendo comentários sobre Boots estar dentro de casa”.

Ele teria avisado que o cachorro era acostumado a ficar dentro de casa e não causaria problemas, mas a sogra insistia que isso não estava “certo”.

Certo dia, ao acordar, ele não encontrou Boots dentro de casa e foi informado de que a sogra o havia colocado no jardim. Já um pouco irritado, ele foi procurar o animal.

Olhei pela janela e não o vi no lugar que ele fica normalmente. Quando saí para procurá-lo o encontrei amarrado à cerca com cordas e gravetos. Eu o desamarrei e voltei para dentro para esclarecer a situação”.

“Minha sogra disse que o estava tratando como deveria ser tratado”. Nervoso, o homem pediu que a família da mulher saísse imediatamente de sua casa.

“Disse que se eles não podiam me respeitar e respeitar ao meu cachorro, que saíssem da minha casa”, finalizou o homem antes de questionar os usuários sobre a validade de suas atitudes.

Para os usuários do Reddit, ele fez o que era certo: “Boots mora na casa, os pais dela não. Convidados não fazem as regras, as respeitam”.