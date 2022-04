Babá é demitida após ser considerada ‘má influência’ para as crianças

Um homem levantou um extenso debate depois de demitir a babá de seus filhos por considerar as atitudes da mulher uma má influência para as crianças. Após tomar a decisão sem consultar sua esposa, ele foi duramente criticado.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, ele procurou o Reddit para questionar os outros usuários a respeito de sua atitude.

De forma anônima, ele conta que junto com sua esposa contrataram uma babá, Adeline, de 18 anos, para cuidar dos filhos do casal que tem entre cinco meses e sete anos.

Apesar da jovem ser “ótima lidando com as crianças”, o homem tem algumas ressalvas quanto a atitudes dela. “Ela nunca limpa a sala de jogos porque fala que sempre está bagunçada e não sabe onde colocar as coisas. Com isso, ela só limpa o que usou para brincar com as crianças”.

“Por exemplo, se ela faz alguma brincadeira de arte com meus filhos mais velhos, ela limpa os balcões e o chão, mas não pega os demais brinquedos e nem lava a louça”, conta.

Ele se incomodou com algumas atitudes da babá

Para ele, outro problema é a forma como a jovem se veste, afirmando que ela usa roupas “curtas demais” para lidar com as crianças.

“Pedi para minha esposa falar isso com ela, mas ela se recusou. Meus pais vieram para a cidade e levaram as crianças para passear. Durante o passeio no parque eles viram a babá correndo com um top esportivo e shorts. As crianças passaram dias falando isso”.

“Meu filho de cinco anos também diz que ela é bonita e que vai se casar com ela quando ele for mais velho. Isso é totalmente inapropriado”, afirma o homem.

Com isso, ele achou que seria melhor demitir a mulher, mas quando avisou a esposa sobre sua decisão ele foi inundado de críticas.

“Eu disse que ela é uma má influência e não a quero perto dos meus filhos, mas minha esposa se recusa a falar comigo até que eu ofereça o emprego de volta a ela. Ela me falou até para oferecer um aumento!”.

Para os usuários do Reddit, o homem tomou sua decisão pensando de forma equivocada. “O que você está esperando que ela faça é ridículo. Se você quer uma empregada, precisa oferecer um pagamento maior a ela para estas tarefas ou contratar uma empregada!”, comentou um usuário.

Outro complementou: “A forma como ela se veste no tempo livre não é da sua conta”.