VÍDEO: Vizinhos estão aterrorizados com estátuas satânicas no bairro

Enormes estátuas de demônios esqueléticos com longos chifres têm assustado a vizinhança de uma cidade boliviana. Os vizinhos temem que os residentes estejam praticando rituais satânicos dentro da residência e não descartam a presença de atividade paranormal na área, mas o proprietário da residência garante que é só decoração. Informação que não deixa seus vizinhos menos aterrorizados.

“Pessoas de mente fechada pensarão que isso é algo sobrenatural, mas as pessoas precisam abrir suas mentes e ver que é uma atração turística, algo para melhorar a área”, disse David Choque sobre as 12 esculturas com as quais ele decidiu decorar sua casa em El Alto, na Bolívia. David garante que as estátuas são em homenagem ao passado colonial da cidade.

Descendente de uma família de mineiros, o proprietário do local disse que as imagens foram colocadas no início de 2022 e desde então vários vizinhos reclamaram com ele. Eles estão aterrorizados com as figuras diabólicas.

12 Gárgolas Satánicas, fueron colocadas en la casa de un ex minero de nombre David Choque en Bolivia. El dice que es adorador de Satanás y que le llama con el apodo de "Tío". Los vecinos ya protestaron por miedo al chamuco... pic.twitter.com/K7vBFb3ZTo — Chikistrakiz (@chikistrakiz) February 9, 2022

Uma das residentes da rua de David Choque, Maria Laurel, disse à imprensa local que ouviu dizer que rituais satânicos são realizados na casa. “Nós, vizinhos, estamos assustados. Isso realmente me assusta”, disse ela.

O proprietário do local negou esses rumores e diz que figuras semelhantes de demônios também foram colocadas nas entradas das minas, onde os trabalhadores frequentemente deixam ofertas de folhas de coca e álcool como uma forma de proteção enquanto trabalham.

Além das esculturas, David Choque tem um crânio preto desenhado na porta principal de sua casa. Apesar do medo que ele gera em seus vizinhos, o homem defende que as esculturas são uma alusão à vida colonial, quando os espanhóis assustaram os indígenas bolivianos para forçá-los a trabalhar. Segundo ele, os proprietários das minas na época da Bolívia colonial mostravam imagens de demônios e os avisavam aos trabalhadores que eles seriam atacados por tais criaturas caso não trabalhassem corretamente.

Embora a controvérsia seja grande e os vizinhos continuem assustados, o projeto de David Choque ainda não está terminado: o artesão disse à mídia boliviana que ainda não terminou a fachada de sua casa, onde ele colocará outras cabeças e pinturas similares.