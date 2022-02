VÍDEO: Eles compraram uma casa antiga e encontraram vários objetos perturbadores

Você já visitou uma casa e viu coisas estranhas por toda parte? Isso foi o que aconteceu com um casal nos Estados Unidos, mas o problema é que isso aconteceu na própria casa deles!

Através de uma conta no TikTok (@geebetv), um casal vem documentando e descrevendo a aventura de ter comprado a primeira casa. Eles disseram ter comprado o imóvel em um leilão a um preço bastante acessível e tinham a intenção de reformá-la. Mas eles disseram que parecem ter cometido “um grande erro”.

Coisas estranhas começaram a acontecer a partir do momento em que entraram na propriedade, que foi construída nos anos 1920 e começaram a reformar o imóvel. Dentro, eles encontraram uma bíblia pendurada no teto, dentro de um cômodo que estava selado.

Na casa eles também encontraram um quarto escondido que estava cheio de objetos estranhos. “No início pensamos que estava vazio, mas vimos algo pendurado no teto, em um saco plástico”, disseram eles no TikTok. Dentro da bolsa, havia uma bíblia antiga com algumas cartas e cartões postais antigos.

Isso não era tudo. Eles também foram até o sótão de casa onde encontraram uma mala deixada no canto. “O conteúdo era perturbador. Havia o que parecia ser uma foto queimada, um urso de pelúcia empoeirado e uma caixa embrulhada em uma saco”, disseram eles.

Compreensivelmente, os seguidores ficaram horrorizados com a situação e pediram-lhes que, por favor, chamassem um exorcista. “Vim aqui para ver um objeto escondido e encontrei um portal”, disse um, enquanto outro afirmou que o que encontraram no sótão é “um lembrete de um aborto ou da morte de um bebê”. Isso explicaria a cruz, o ursinho de pelúcia e o pano ensanguentado”.

O casal continuou as reformas na casa e encontrou vários outros itens, incluindo um espelho, uma foto de família queimada e um cobertor velho.