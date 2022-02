Homem esconde o corpo do próprio pai para receber a pensão em nome dele

Desesperado após descobrir que seria despejado, um homem decidiu se jogar pela varanda de seu apartamento, localizado no terceiro andar de um prédio em Madri, na Espanha. No entanto, ao entrarem no local, as autoridades fizeram uma descoberta ainda mais chocante.

José Manuel Cobos, de 54 anos, tomou a decisão desesperada ao descobrir que seria despejado do imóvel, conforme informa o Meganoticias.

Segundo informações divulgadas pela mídia, o homem não teria realizado os pagamentos referentes ao aluguel do imóvel desde a data de sua mudança e, por este motivo, seria despejado do local após o proprietário acionar a justiça.

Em uma atitude desesperada, José se jogou da varanda do apartamento no dia em que seria retirado do imóvel.

Com a queda, o homem sofreu múltiplas fraturas, vértebras esmagadas, rupturas no baço e um traumatismo craniano. Ele sobreviveu a queda após ser resgatado e tratado por médicos do hospital Puerta de Hierro.

Descoberta chocante

Conforme informações da mídia local, as descobertas chocantes sobre o caso estavam longe de acabar.

Ao entrar na casa de José, a equipe do corpo de bombeiros localizou, debaixo de uma das camas, o corpo de seu pai, José Manuel, de 83 anos de idade. O idoso morava no apartamento junto ao filho.

Investigações prévias apontaram que o idoso faleceu há 18 meses, tendo sido visto pela última vez em junho de 2020.

Para sua família e vizinhos, o filho dizia que o homem não saia de casa por medo da pandemia de COVID-19.

No entanto, para os investigadores que estão responsáveis pelo caso, a possibilidade é de que o filho não tenha informado sobre a morte do pai por ter interesse em continuar recebendo a pensão em nome do idoso.

Segundo autoridades, o filho comparecia mensalmente à agência bancária para realizar o saque da aposentadoria do idoso.