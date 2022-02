Cachorrinho parecido com um famoso personagem do cinema faz sucesso nas redes sociais

Um cachorrinho está dando o que falar nas redes sociais. O pequeno Mork Skywalker está conquistando uma legião de fãs por sua semelhança com um outro personagem de Star Wars: o simpático Grogu, mais conhecido como Baby Yoda.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a semelhança com o personagem fez com que o pequeno cachorrinho, de orelhas pontudas e olhos grandes, se tornasse popular nas redes sociais.

O animal, que foi resgatado de uma empresa de comércio ilegal de carne há dois anos pelo abrigo Road Dogs & Rescue, agora tem uma vida tranquila e repleta de diversão garantida por seu novo tutor, em Los Angeles.

Segundo sua biografia do Instagram, Mork tem a missão de “trazer sorrisos e promover o amor”, o que faz com maestria em suas publicações.

Mork já possui uma legião de fãs

Com sua aparência única, o pequeno Mork já conquistou mais de 290 mil seguidores no TikTok e mais de 300 mil no Instagram. Suas publicações já contam com mais de 3,5 milhões de curtidas.

Entre os diversos comentários, os seguidores do cachorrinho tentam adivinhar sua raça e reforçam sua semelhança com o Baby Yoda e com Dobby, o elfo doméstico da saga Harry Potter.

Apesar de sua semelhança com os cachorros da raça buldogue e pug, a genética exata de Mork não é conhecida por seus fãs e, no que depender de seu tutor, permanecerá desta forma para que ninguém tente replicar sua raça.

A decisão foi tomada pelo tutor de Mork que explica, nas publicações, que o animal sofre com diversos problemas de saúde, principalmente relacionados à respiração.

Com a venda de mercadorias em seu site e nas suas redes sociais, Mork ajuda a arrecadar dinheiro para a organização que o resgatou.

Seus fãs podem adquirir meias, ursinhos, moletons e sacolas que pode, ou não, conter uma mensagem gravada e personalizada.