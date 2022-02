Após presentear o marido com sexo a três ela fez uma descoberta que levou ao fim de seu relacionamento

Rose está feliz e realizada ao lado de sua companheira (Reprodução / IstoÉ - New York Post)

Próximo ao aniversário de seu companheiro, a americana Rose decidiu dar a ele um presente, que também deveria ajudar a apimentar a relação do casal. No entanto, ela não esperava que este seria o motivo do término de seu casamento.

Na tentativa de surpreender seu marido, ela decidiu convidar outra mulher para uma noite de sexo a três com o casal, conta a IstoÉ. Porém, o presente acabou tendo um impacto diferente do esperado por Rose.

Após o ato que envolveu a participação de uma segunda mulher na relação do casal, Rose se descobriu lésbica. Ao entender seus sentimentos ela decidiu por um ponto final em seu casamento e deixou o homem, com que teve dois filhos.

Desde então, Rose está feliz e realizada em um relacionamento de 1 ano com outra mulher.

Relacionamento superficial

Contando sua história ao New York Post, Rose explica que ao se relacionar com outra mulher pela primeira vez durante o ménage foi possível perceber que seu relacionamento e envolvimento com o marido era algo “superficial”.

Por conta da experiência ela afirmou que finalmente foi capaz de entender o motivo pelo qual sempre foi infeliz em seu casamento.

“A profundidade física e emocional foi muito intensa ao experimentar essa relação íntima com uma mulher. Eu pensava: ‘Oh meu Deus, isso é o que está faltando!’. Depois de estar com aquela mulher eu percebi qual era o motivo de me sentir infeliz em meu casamento”, conta Rose.

“O relacionamento com meu marido, emocionalmente, parecia algo tão superficial e solitário em comparação com a minha conexão com aquela mulher”, complementa.

Para Rose, que foi criada em uma família ultraconservadora, a descoberta também a fez ter outro entendimento a respeito de sua fé. Ensinada desde pequena que “todos os gays vão para o inferno”, a mulher agora não acredita mais nesta máxima, e se descobriu como ateia.