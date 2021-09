Jovem é abandonada pelo namorado após tatuar as iniciais dele

Megan Carey, de 19 anos, decidiu alertar outros jovens a não cometerem o mesmo erro que ela. Ela tatuou as iniciais do nome de seu namorado acima da linha do biquíni e foi abandonada pelo namorado apenas algumas semanas depois.

Segundo notícia publicada pelo The Mirror, o casal estava junto há 8 meses quando concordaram em fazer as tatuagens combinando. Cada um tatuaria as iniciais do outro.

Seu ex-namorado iria tatuar o nome dela no braço, enquanto ela decidiu tatuar um desenho delicado com uma letra “J” na linha do biquíni.

Mesmo após suas amigas e o próprio tatuador a advertirem contra a tatuagem, ela insistiu e resolveu manter sua promessa. Algumas semanas depois ela recebeu uma mensagem de texto do rapaz terminando o relacionamento dos dois.

Para piorar, Megan também descobriu que foi a única a cumprir a promessa, já que o jovem nunca fez a tatuagem com seu nome.

A garota, que é estudante de contabilidade, agora alerta outras meninas para nunca fazerem uma tatuagem em homenagem a um parceiro. “O relacionamento estava indo bem desde o começo, mas depois de uma pausa e de voltar a ficar juntos, eu estava bastante confiante. Ele era um pouco mais velho e eu achei que era um relacionamento mais sério”.

Ela relata que após algumas discussões o rapaz resolveu sair à noite e quando ela acordou encontrou uma mensagem de texto dizendo “Sinto muito Megan, mas terminamos, a discussão está encerrada”.

Depois do término, tudo que ela pôde fazer foi “rir da tatuagem, porque senão choraria”.

Ela agora tenta convencer outras pessoas a não tatuar as iniciais de seus parceiros

O relacionamento do antigo casal começou em novembro de 2020, mas horários conflitantes fizeram com que o relacionamento fosse abalado. Após sete meses, se separaram por três semanas e depois decidiram retomar o relacionamento. Foi neste momento que a ideia das tatuagens surgiu.

“Nos primeiros meses, passamos pela fase da lua de mel, como a maioria dos relacionamentos, mas depois de um tempo começamos a entrar em conflito e discutir muito. Consegui um emprego de meio período como garçonete durante o verão e tudo desmoronou”, relata a jovem.

Depois de voltarem a ficar juntos, eles começaram a discutir sobre a ideia de fazerem as tatuagens e Megan foi a primeira a levar a ideia até o fim. “Quando mandei mensagem para o tatuador, ele mandou rostos sorridentes de volta para mim e quanto fui fazer ele me questionou sobre o que eu estava fazendo”, disse a jovem.

“Ele disse que faria pequeno o suficiente para ser coberto facilmente”, disse ela que também pensou que essa era uma sinalização para que não fizesse a tatuagem.

A jovem agora tem uma lembrança do relacionamento e planeja se livrar dela em breve. Agora ela alerta outras pessoas para que não cometam o mesmo erro. “Saber que ainda tenho a tatuagem da inicial dele é a pior parte. Lamento 100% ter feito isso”.

Ela ainda não se decidiu se vai cobrir a tatuagem ou realizar a remoção a laser. “Para quem está pensando em fazer a tatuagem com o nome de um parceiro, eu diria para nem se preocupar, é uma perda de tempo e não vale a pena”, finaliza Megan.