Vídeo mostra misterioso balé da sucuri de perto e surpreende nas redes sociais

Mais uma vez as imagens das sucuris, uma das maiores cobras do mundo, estão fazendo sucesso nas redes sociais. Agora, elas foram gravadas em Bonito, no Mato Grosso do Sul e tituladas como “O misterioso balé da sucuri”.

Em seu perfil no Instagram, o documentarista Cristian Dimitrius, que mergulha desde 2007 com as cobras, mostrou bem de perto cenas dos animais imponentes no fundo de águas cristalinas.

“Filmei esta imagem para a série Seven Worlds One Plane da BBC e enquanto filmava, sabia que ela era única. Ela é tão especial que ganhou destaque até no trailer da série. Até hoje é uma das minhas favoritas e ilustra bem o lado misterioso, muitas vezes assustador e extremamente poderoso dessa serpente. Concordam?”, escreveu na rede social.

E este não foi o único registro

Em outra publicação, Dimitrius mostrou a maior cobra desta espécie, a sucuri-verde. Segundo o Aquário de São Paulo, esta cobra pode chegar até os 8 metros de comprimento e pesar 230 Kg.

“Existem 4 espécies de sucuri, sendo 3 brasileiras e uma boliviana. Esta é a maior de todas, a Sucuri-verde, Eunectes murinus. Eunectes vem do grego e significa “boa nadadora”. Vendo as imagens fica fácil entender o porquê”, explicou.

Os registros do cinegrafista estão em alta a semana, quando ele publicou imagens únicas de uma sucuri cujo os olhos chamaram a atenção.

Confira mais:

Novidade:

Ele identificou a gravação como uma das mais enigmáticas já feitas, pois mostrava o animal com os olhos roxos devido a troca de pele que os prepara para o acasalamento.

“Algo raro de se ver, ainda mais debaixo d’água. Só mesmo no paraíso das Sucuris, em Bonito MS, Brasil!”, relembrou.